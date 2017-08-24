Кількість російських танків на Донбасі зросла у 20 разів (світова преса)

Видання Politico розмірковує над тим, яку небезпеку для Європи несе проблема поширення туберкульозу в Україні. Американське видання The Washington Times пише, що пішов вже четвертий рік від початку конфлікту на Донбасі. А американський тижневик Newsweek звертає увагу, що кількість російських танків на українських територіях з 2014 року зросла у десятки разів.

Politico розмірковує над проблемою щодо високого рівня захворювання на туберкульоз в Україні. Журналісти видання зазначають, що Одеса має найвищій рівень поширення хвороби.

Та це є не лише проблемою для самої України, але й темою для серйозного занепокоєння в Європейському союзі, адже нещодавно був запроваджений безвізовий режим, який дозволяє українським громадянам вільно подорожувати країнами Європи, зазначає автор статті Лілі Гайд. На думку Олексія Бобрика, технічного радника з ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту в українському регіональному офісі ВООЗ, це «є проблемою глобальної безпеки».

«На початку 20 століття туберкульоз здебільшого зник у Західній Європі завдяки лікуванню, поліпшенню загального стану здоров’я та обізнаності населення, а також підвищення рівня життя. Та з часів розпаду Радянського Союзу хвороба з новою силою повернулася до колишніх радянських держав. Україна оголосила епідемію туберкульозу в 1995 році», – мовиться у статті.

З того часу Україна продовжує отримувати значну міжнародну фінансову підтримку для боротьби з хворобою. Але через слабку політичну волю, а також корумповану і неефективну медичну систему, не було досягнуто очікуваного прогресу, зазначається у статті. Загальні показники захворювання на туберкульоз у країні знижуються, але у таких портових містах, як Одеса, число хворих продовжує зростати, повідомляє Гайд.

Неефективна медична система в Україні є причиною, чому багато хворих не звертаються до лікарів своєчасно, оскільки багато людей просто не можуть собі дозволити лікування – безкоштовна медицина насправді не є безкоштовною, зауважує автор. Сама система лікування при цьому також є спадщиною радянських часів.

«Приклади інших країн пострадянського та східного блоків показують, що перехід на нову модель медицини є дійсно болісним, але його можна досягти», і це наразі має стати пріоритетним питанням для України, наголошує автор Politico.

Американське видання The Washington Times нагадує, що пішов вже четвертий рік від початку конфлікту на Донбасі. «Проросійські сепаратисти не збираються відмовлятися від боротьби, а місцеві жителі говорять про складнощі життя на розділеній землі», – зазначає автор статті Сет Францман.

Та війна йде не лише на фізичному полі бою, але також й за серця людей, а це тип війни, у якому Кремль має багато досвіду, мовиться у статті.

Автор вважає, що якщо для Києва цей конфлікт пов’язаний із поверненням східних територій та Криму, який Росія анексувала ще у 2014 році, то для Москви він полягає у підтримці сепаратистів, «щоб утримати Україну від безповоротного входження в орбіту Заходу».

«Кремль вже десятиріччями демонстрував на прикладі Придністров’я чи Абхазії, що він у змозі це зробити. Москва нічого не втрачає на Донбасі, але якщо вона відмовиться від сепаратистів, вона може втратити обличчя», – зазначає Францман.

Наразі конфлікт триває, і навряд чи закінчиться найближчим часом, тому українській армії залишається «продовжувати чистити свої гвинтівки, прикріпити до них шумоглушники і готуватися до чергової ночі низького рівня насильства», – підсумовує автор The Washington Times.

Американський тижневик Newsweek пише, що згідно із даними українських військових спостерігачів, кількість присутніх на українських територіях російських танків з 2014 року зросла у десятки разів.

Кремль заявляє, що будь яку техніку, яка перебуває у руках проросійських сепаратистів, бойовики отримали з українських державних депо, де Київ зберігав вироблену у Росії зброю ще до початку війни. Київ заперечує ці заяви, але через те, що міжнародним спостерігачам складно дістатися на підконтрольні сепаратистам території України, важко оцінити реальну ситуацію, йдеться у статті.

За даними Українського кризового медіа-центру, у 2014 році, коли на Донбасі розпочалися бойові дії, спостерігачі зафіксували там 30 російських танків, а за три роки ця цифра зросла у 20 разів – до 680, зазначається у статті. Також повідомляється, що кількість ракетних установок збільшилася більш ніж вдесятеро. Кількість броньованих бойових машин зросла майже у десять разів – з 124 до 1250, пише автор.

При цьому, зауважує видання, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні наразі не коментували цих даних, представлені Українським кризовим медіа-центром.