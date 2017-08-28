(Друкуємо мовою оригіналу)

Луганчанка Ольга Растеряева в столице открыла свою арт-студию. Теперь переселенка помогает киевлянам и своим землякам с помощью рисования научиться решать свои проблемы и перестать нервничать. По словам Растеряевой, рисовать умеют все, главное – в это поверить и попробовать, а результаты удивят и самих новоиспеченных художников и их близких.

– Как выезжали из Луганска?

Из Луганска выехала 25 июня 2014 года, правда, не сразу, а в две попытки

– Из Луганска выехала 25 июня 2014 года, правда, не сразу, а в две попытки. Первый раз пришлось вернуться к родителям, а во второй – уже выехала с друзьями в Киев.

Правда, за год до боевых действий я уже планировала переезжать в Киев. Но, как часто бывает, у меня оставалось много вопросов и сомнений – а вдруг не найду работу, а если не потяну финансово. Проще говоря, так и не решилась.

​– Военный конфликт стал толчком?

Приехала в Киев с открытым сердцем и он меня встретил так же. Все, что мне нужно было, находилось само

– Да. В Луганске я преподавала в школе искусств 8 лет, а потом перешла к частным урокам: для взрослых – живопись, а для деток – дошкольное образование. Когда начались эти события в Луганске, всем уже было не до рисования. Была без работы 2 месяца, а я такой человек, что не могу сидеть без дела. Вот это: безработица и взрывы – и подбили к окончательному решению, что надо выезжать. Приехала в Киев с открытым сердцем, и он меня встретил так же. Все, что мне нужно было, находилось само.

Клиенты узнав, что я из Луганска, тут же предлагали помощь. Сложно было признаваться, что тебе нужно постельное или посуда, когда ты точно знаешь, что у тебя это все есть. Не хотелось верить, что это все осталось в Луганске.

– В Киеве сразу открыли свою студию?

– Нет. Я приехала в столицу в таком шоке, что не только про свою студию не думала, я вообще не понимала, как мне жить в этом большом городе. Хотя здесь были и знакомые, и друзья, но психологическое состояние было ужасное.

Когда немного успокоилась, то пошла в «Центр зайнятості вільних людей». Там мне подсказали про вакансию в школе искусств. Требовался педагог. Я и устроилась туда работать, еще и квартиру сняла прямо напротив работы. Полгода проработала в частной студии и там знакомилась с киевлянами: что им нравится, какой нужен подход, какие увлечения.

– Киевляне отличаются от луганчан в рисовании?

Дети киевские меня очень впечатлили. Они такие собранные. Вот у них все по минутам расписано

– Взрослые нет. А вот дети киевские меня очень впечатлили. Они такие собранные. Вот у них все по минутам расписано. Такие себе маленькие бизнесмены. И развитие все же у пятилетнего киевлянина лучше, чем у его одногодки из Луганска.

– А темы, которые интересно рисовать, разнятся?

– Темы зависят скорее от педагога. Ты должен продумать технику рисования, но не просто сказать, а именно предложить и показать, заинтересовать на своем личном примере. Вот у всех деток присутствует состояние: они чего-то хотят, но чего именно не понимают. И важно им дать выбор. Ты покажи, а их реакция не заставит тебя ждать. Чаще всего они сразу же кричат: «Хочу! Давайте делать».

Удивляет еще подход детей к рисованию. Здесь все делают на подарки. Изначально они очень серьезно относятся к своей работе

Удивляет еще подход детей к рисованию. Здесь все делают на подарки. Изначально они очень серьезно относятся к своей работе. И такой подход устраивает родителей, они готовы вкладывать деньги в такие занятия. В Луганске на подарки рисовали самые малюсенькие.

– В Киеве есть такая тенденция: здесь модно развиваться в любом возрасте и любых сферах. В Луганске было такое?

– Начиналось. В Луганске последние годы проводилось очень много разных фестивалей. Когда люди туда приходили, узнавали какие-то виды творчества, о которых, возможно, они мечтали в детстве, но не рисковали попробовать. Вот такие фестивали открывали их потенциал.

Сейчас я знаю, что там открылись снова центры: и художественные, и психологические. И люди ходят рисовать, потому что есть потребность переключиться от этой войны.

– Рисование помогает?

– Во время рисования левое полушарие мозга, которое отвечает за логику, отключается. И все проблемы: финансовые, рабочие, семейные, глобальные – уходят на второй план. Человек погружается внутрь себя. В этот момент включается интуиция и человек находит решение вопросов, которые его беспокоили постоянно.

– Когда решили в Киеве открыть свою арт-студию?

– С прошлой работы меня уволили: разные взгляды были на работу. Для директора главное – мои занятия должны приносить деньги в кассу, а для меня – мои ученики должны развиваться. В тоже время я очень благодарна бывшему руководителю за такой толчок. Когда осталась в чужом городе и без работы, то сразу вспомнила о своих частных уроках и индивидуальных наработках. Проводила в съемной квартире занятия. Правда, это очень было сложно. Там одна комната. Параллельно проводила курсы рисования по скайпу. Очень многие мои луганские клиенты разъехались по разным городам, а им требовалась помощь – нужно было успокоиться с помощью рисования.

Со временем переехала в другую квартиру и теперь одна комната – это именно студия для моих учеников.

– Чем можно заниматься в Вашей студии?

Во время цветотерапии человек сам выбирает цвет, делает какие-то мазки, рисует то, что ему хочется здесь и сейчас

– Курсы по пастели, масляная живопись, цветотерапия с помощью гуаши. Есть целый курс по морской теме. Ведь море бывает разное: спокойное, бурное, на рассвете, на закате, с легкими волнами. Мы соприкасаемся с красками во время цветотерапии, когда рисуем море. Рисуется не конкретная картинка, которую я даю как пример. Человек сам выбирает цвет, делает какие-то мазки, рисует то, что ему хочется здесь и сейчас. Все происходит интуитивно. Потом мы разбираем эти рисунки и получается, что человек нарисовал именно то, что его сейчас беспокоит, но не всегда он готов в этом признаться.

А уже после такой цветотерапии, я даю задание – рисуем с предложенной картины.

По субботам у нас проходят курсы масляной живописи. Это благородная краска, очень красивая и с ней «вкусно работать».

По воскресеньям выезжаем на арт-пленэры. По Киеву много красивых мест – Голубое озеро, Труханов остров, Ботанический сад. Не меньше и за городом – Пуща-Водица, Пирогово. Ездили даже в Карпаты.

– Какие курсы более популярные?

– Масляная живопись. Она дает положительный результат – готовая картина. Всегда это восхищение клиентов. Мы работаем пальцами, мастихином, носками, смешанная техника, брызги. Когда человек начинает писать картину, он не знает конечного результата. Шаг, который позволяет столкнуться со страхом. И это такое предвкушение чего-то нового.

– Что рисуете чаще всего на занятиях?

– Наша тема – это природа. Все, что видим. Любим горы, море, водопады и цветы. Интересно: рисуя одну и ту же картину, одними цветами и техниками, у всех получаются совершенно разные результаты.

– Что должен уметь человек, чтобы прийти первый раз к Вам?

На самом деле мы все умеем рисовать. Вопрос: уделяем мы этому внимание или нет

– Желание. Потребность в рисовании есть у всех. Когда человек приходит в первый раз, то сам не понимает, что он творит. Я могу подсказать, показать, а человек сам шаг за шагом рисует, и в конце получается картина, которую он даже не ожидает. И потом такое удивление: «Я что сам это нарисовал? С первого раза?». На самом деле мы все умеем рисовать. Вопрос: уделяем мы этому внимание или нет.

– Как видите в будущем развитие своей студии?

– Хотелось бы другое помещение, где было бы больше места. А еще мечтаю, чтобы наши выставки проходили в серьезных учреждениях.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)