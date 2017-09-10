«Безлад» – ситуацію з Саакашвілі коментують міжнародні оглядачі

Західні журналісти та оглядачі активно коментують ситуацію навколо спроби колишнього голови Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі прибути до України.

На момент написання матеріалу Саакашвілі перебував у поїзді «Перемишль-Київ», який затримувався у Польщі з вимогою до Саакашвілі залишити вагон. «Укрзалізниця» підтвердила, що поїзд «Перемишль-Київ» затримався «через особу, яка не має підстав для в’їзду в Україну».

«Який безлад створив Порошенко. Втрата паспорта виявилась позитивом для політичної кар'єри Саакашвілі», – твітує журналістка Coda Story Наталія Антелава.

«Не можна не любити політику в Україні», – коментує перипетії довкола Саакашвілі Алек Лунь, кореспондент видання Telegraph у Москві.

«Ленін у 1917-му, Саакашвілі у 2017-му – революціонери обирають поїзди», – твітує журналіст-міжнародник Леонід Рагозін.

«Не можу зрозуміти, як Порошенко міг припуститися помилки з позбавленням Саакашвілі громадянства і створити цю ситуацію... Б’юся об заклад, Порошенко тепер жалкує, що позбавив Саакашвілі громадянства. Потенційно саме цим вчинком він відновив політичну кар’єру Міші», – дивується Метью Купфер, редактор «Громадського» у серії твітів.

«Саакашвілі вважає поточну ситуацію своїм драматичним поверненням до української політики, але він просто перетворює себе на м'ячик для настільного тенісу для українських політичних сил», – твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу в Лондоні.

Цей же оглядач відзначив, що Саакашвілі немає потенціалу очолити українських реформаторів.

«Рейтинг Саакашвілі менший за 5%, він не має мережі в українських регіонах, а допомагають йому люди, які хочуть його використати в своїх інтересах. Саакашвілі становить таку ж загрозу для Порошенка, як і будь-який інший безробітний шоумен. Реформаторам краще шукати іншого лідера», – додає Кларксон.

Лідер «Руху нових сил», екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що змінює плани і знову їде автобусом до пункту пропуску «Краковець» на польсько-українському кордоні, як планувалося спочатку.