Радіо Свобода Daily: Саакашвілі в Україні

«Міхо» в Україні

Як і очікувалось, новинні стрічки вихідних «кишіли» повідомленнями про «повернення Саакашвілі». Ми скрупульозно вели живий блог, в якому знайдете хронологію подій детально. А для тих, хто поспішає, переповідаємо історію коротко, по пунктах.

Як не дивно, але розпочалось усе з оголених жіночих принад. На українсько-польському кордоні співробітники поліції затримали активістку Femen. Жінка оголила груди, прикриваючись портретами президента України Петра Порошенка і екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. На тілі був напис англійською «Дурні без кордонів».

​Крім того, біля пункту пропуску «Краковець» поліція затримала і обшукала групу з кількох десятків чоловіків переважно в камуфляжному одязі, що прямували до місця акції і мали підозрілий вигляд.

У цей час сам Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті+». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції.

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною на пункт пропуску «Краковець». Проте змінив плани і вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» його пропустили. А от українські не пропускали, бо була інформація про «мінування».

В результаті виник стихійний мітинг і врешті Міхеїл Саакашвілі і його прихильники, серед яких і народні депутати, «прорвали» кордон.

Втім, не Саакашвілі єдиним. Вам варто знати і про таке:

І на завершення коротко про події в світі.

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