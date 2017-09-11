Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
11 Вересень 2017, Київ 07:09
Політика

Радіо Свобода Daily: Саакашвілі в Україні

Політична карикатура Євгенії Олійник

«Міхо» в Україні

Як і очікувалось, новинні стрічки вихідних «кишіли» повідомленнями про «повернення Саакашвілі». Ми скрупульозно вели живий блог, в якому знайдете хронологію подій детально. А для тих, хто поспішає, переповідаємо історію коротко, по пунктах.

Як не дивно, але розпочалось усе з оголених жіночих принад. На українсько-польському кордоні співробітники поліції затримали активістку Femen. Жінка оголила груди, прикриваючись портретами президента України Петра Порошенка і екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. На тілі був напис англійською «Дурні без кордонів».

На українсько-польському кордоні поліція затримала активістку Femen (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:16
0:00:00 /0:00:16
ЗАВАНТАЖИТИ

​Крім того, біля пункту пропуску «Краковець» поліція затримала і обшукала групу з кількох десятків чоловіків переважно в камуфляжному одязі, що прямували до місця акції і мали підозрілий вигляд.

Біля «Краковця» поліція затримала групу чоловіків у камуфляжі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:32
0:00:00 /0:00:32
ЗАВАНТАЖИТИ

У цей час сам Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті+». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції.

Потяг, в якому їде Саакашвілі, затримали (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:39
0:00:00 /0:00:39
ЗАВАНТАЖИТИ

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною на пункт пропуску «Краковець». Проте змінив плани і вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Саакашвілі змінив плани і вирішив їхати автобусом до «Краковця» (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:17
0:00:00 /0:01:17
ЗАВАНТАЖИТИ

Прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» його пропустили. А от українські не пропускали, бо була інформація про «мінування».

В результаті виник стихійний мітинг і врешті Міхеїл Саакашвілі і його прихильники, серед яких і народні депутати, «прорвали» кордон.

Саакашвілі разом з прихильниками «прорвали» кордон (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:43
0:00:00 /0:01:43
ЗАВАНТАЖИТИ

Втім, не Саакашвілі єдиним. Вам варто знати і про таке:

І на завершення коротко про події в світі.

  1. Через ураган «Ірма» затопило частину міста Майамі
  2. У Мінську відбулися акції протесту проти російських військових навчань
  3. А в Москві на Тверській вулиці поліція затримала двох активістів руху «Відкрита Росія», які вийшли на пікет проти порушень на муніципальних виборах в костюмах рака і оленя

Ваше Радіо Свобода Daily бажає вдалого тижня

P.S. Відтепер ми співпрацюємо і з телеканалом «112 Україна». Тож в неділю вмикайте його о 22:00 і дивіться програму «Завтра» з Олегом Білецьким. Нам хочеться бути до Вас ближче.

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG