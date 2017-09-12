Україна зобов’язана відстоювати легальність припинення громадянства Саакашвілі – юрист

Які підстави для припинення громадянства передбачає міжнародна практика? Чи може держава залишати особу апатридом? І наскільки переконливі аргументи для припинення громадянства колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі мала українська сторона? Ці питання Радіо Свобода поставило Марку Еллісу, виконавчому директору міжнародної асоціації юристів International Bar Association.

– Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент Петро Порошенко порушив міжнародне законодавство, припинивши його громадянство. Чи є докази на підтвердження цього? Чи може держава залишити людину без громадянства?

– Загалом, на питання, чи мають держави зобов’язання перед міжнародним правом щодо уникнення випадкового позбавлення громадянства, відповідь «так». Міжнародне законодавство щодо цього достатньо чітке. Воно з’явилося у часи кризи з біженцями після Другої світової війни.

Міжнародне право значно обмежує ситуації, коли ви можете позбавити особу громадянства

Міжнародне право значно обмежує ситуації, коли ви можете позбавити особу громадянства. Щодо ж до винятків, то розглядають один важливий. Він передбачає, що в разі отримання громадянства через надання неправдивих свідчень чи брехні, держава має право припинити його. Хоча якщо держава робить це, вона мусить це робити, згідно з принципами пропорційності, це не є шаблонним. Але це є, як правило, основа міжнародного права, що контролює і регулює питання громадянства і державної належності.

– Це те, до чого апелює Порошенко, що Саакашвілі не вказав про кримінальну справу проти нього у Грузії, коли подавався на українське громадянство.

– Це згідно із законом виглядає правильно. Як я казав, громадянство і державну належність завжди розглядають ширше у рамках державного суверенітету. І якщо держава вирішить припинити громадянство, вона це зробить. Але міжнародне право певним чином перевищує це.

Українська влада зробила виняток щодо норм про непозбавлення особи громадянства. Міжнародне право розглядає це як застосування обґрунтованої позиції. Але є обмеження щодо цього

Українська влада зробила виняток щодо норм про непозбавлення особи громадянства, припустивши, що було надання неправдивої інформації чи брехні в анкеті. Міжнародне право розглядає це як застосування обґрунтованої позиції. Але є обмеження щодо цього.

Ви маєте поважати принцип пропорційності. Він означає, що ви мусите порівняти вагу припинення громадянства із можливим злочином чи наданням неправдивої інформації. І тут, думаю, українська влада створила собі певні проблеми, адже виглядає, що було чітко зрозуміло і відомо, що Грузія направила запит про екстрадицію, запит, який Україна спочатку відкинула. Це було головною темою у ЗМІ, але Україна все ж дала Саакашвілі своє громадянство і державну належність, знаючи цю інформацію. Мені здається, що Україні повинна припинити наполягати на приховуванні цих кримінальних справ, оскільки насправді це було публічно. Якщо вони мали занепокоєння, то чому не висловили його у той час? Думаю, що це, ймовірно, буде контраргументом доказам української влади щодо права припинити громадянство.

​– Якщо українські суди підтримають рішення Порошенка, то чи Саакашвілі має можливості звертатися за міжнародною допомогою?

– Це цікавий момент, чи [українські суди] підтримають це рішення, оскільки Україна інкорпорувала у свою Конституцію міжнародні положення про захист проти позбавлення когось громадянства, а це також означає, що окремі особи мають право поставати перед чесним і об’єктивним судовим розглядом, доводити свою правоту і бути представленими. Поки що цього не сталося. По-перше, потрібен внутрішній процес, де права обвинуваченого захищені і він має можливість захищати себе. На міжнародному рівні це більшою мірою розглядатиметься у міжнародних судах. Думаю, що саме тут зрештою справа і завершиться, але спочатку буде внутрішній процес.

– Міхеїл Саакашвілі заявив, що його скасований паспорт «украла» українська поліція. Чи було це грамотним кроком з правової точки зору?

Якщо суди підтримають рішення про припинення його громадянства, то його було б набагато простіше екстрадувати в інше місце

– Саакашвілі, певно, не був добре обізнаним. Я, мабуть, сказав би «ні, ти не повинен робити цього». Він зараз занепокоєний тим, що хоч Україна спочатку й відхилила запит Грузії про екстрадицію, зараз ситуація зміниться. Якщо його затримають, а суди підтримають рішення про припинення його громадянства, то, здається, що його було б набагато простіше екстрадувати в інше місце. Ми побачимо, як це працює.

Саакашвілі знову концентрується на міжнародній думці, розповідаючи про свої труднощі, заявляючи по суті, що він є особою без громадянства, а це є не лише неналежним, але й нелегальним

Але, підозрюю, що Саакашвілі знову концентрується на міжнародній думці, розповідаючи про свої труднощі, заявляючи по суті, що він є особою без громадянства, а це є не лише неналежним, але й нелегальним. Він просить міжнародне співтовариство підтримки.

– Чи не могли б Ви спрогнозувати, як ця ситуація може вирішитися?

Україна має ще багато що зробити для захисту свого рішення припинити громадянство Саакашвілі

– Це важко робити з огляду на принципи міжнародного права і можливості, які держава намагається застосувати у своїх власних інтересах. Якщо чітко притримуватися принципів міжнародного права проти позбавлення громадянства, тоді Україна має ще багато що зробити для захисту свого рішення припинити громадянство Саакашвілі. Це те, де ми зараз.

Україна зобов’язана відстоювати своє рішення про припинення громадянства як на підставах внутрішнього законодавства, так і Конституції. Думаю, що фокус буде саме на відстоюванні українською стороною цього рішення. Не кажу, що вона цього не зробить. Але на підставі того, що зараз бачу, Україні цього дещо не вистачає, тому доведеться активізувати юридичне обґрунтування ухвалення цього рішення.