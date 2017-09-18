Радіо Свобода Daily: сльозогінний газ і світлошумова граната під стінами міськради в Одесі

Ці вихідні були теплими, а тому насиченими на події під відкритим небом. Із переліку їх і почнемо.

Понад 400 дослідників проводили експерименти у центрі Харкова.

У Запоріжжі на фестивалі консервації під назвою «Нас не подолати» ділилися домашніми рецептами та збирали допомогу учасникам АТО.

А Нік Вуйчич, який народився без рук та ніг, виступив із мотиваційною промовою на Хрещатику.

Крім того, у Києві відкрили пам’ятник колишньому півзахисникові футбольного клубу «Динамо» (Київ) і Національної збірної України Андрію Гусіну.

Також у Львові на Форму видавців двоє журналістів Радіо Свобода презентували свої книжки. Дмитро Шурхало представив «Українську якбитологію», що присвячена випадковостям, дрібним подіям в історії України, які мали велике значення, а Віталій Портников – перший прозаїчний роман «Евора». Також Віталій Портников поділився своїми роздумами щодо «Переформатування» так званої «гуманітарної допомоги», яку Кремль нібито надає окупованій частині Донбасу. «Зусилля із дестабілізації остаточно переносяться на вільну територію України. Путіну не потрібен Донецьк. Йому потрібний Київ», – пише він у своїй статті для Радіо Свобода.

Ну а тепер до менш втішних новин.

Пожежа в таборі «Вікторія»

В Одесі представники міської влади пообіцяли зустрітися із батьками дітей, що відпочивали в муніципальному таборі «Вікторія». За словами батьків, діти, які відпочивали в таборі, розповідали про електропроводку, що іскрилася, жалілися на удари струмом в душі ще під час заселення в табір. Через пожежу там загинули троє з 42 дітей, які відпочивали в новому корпусі табору.

Втім, «добиватися» зустрічі активістам довелось у прямому сенсі, адже разом із батьками вони намагалися прорватися через кордон поліції в міську раду і викликати туди міського голову і профільних чиновників. Під час штовханини був використаний сльозогінний газ, а пізніше з натовпу в напрямку міської ради хтось кинув світлошумову гранату.

У травні корпус показували президенту як зразковий, проте, станом на червень, за даними ДСНС, там не працювала протипожежна сигналізація. Всього на модернізацію табору місто витратило близько 60 мільйонів гривень, зокрема на систему протипожежної безпеки – 11 мільйонів.

Напад на «Схеми»

Співробітники Управління державної охорони скоїли напад на знімальну групу програми «Схеми», а саме журналіста Михайла Ткача та оператора Бориса Троценка, поряд із ресторанним комплексом у Козині, де в цей час, за інформацією журналістів, святкував весілля син генерального прокурора Юрія Луценка Олександр.

Під час зйомок на в’їзді до комплексу знімальна група неодноразово демонструвала журналістські посвідчення співробітникам УДО. Але щойно з закритої вечірки зібрався виїжджати президент України Петро Порошенко, двоє представників УДО застосували фізичну силу. В результаті нападу оператор Борис Троценко має пошкодження руки, лікарі підозрюють також струс мозку. Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей вже попросив вибачення за інцидент.

Україна інвестиційна

«Нагода, до якої ще не вишикувалась черга – Україна» – під таким гаслом американський мандрівник, бізнесмен та інвестор Коді Ширк закликає потенційних інвесторів по всьому світу приїхати в Київ і відкрити для себе країну з інвестиційним потенціалом. На запрошення бізнесмена вже відгукнулося 25 людей – переважно американці, а також канадці та деякі представники Європи й Азії. Чому, на думку Коді Ширка, варто інвестувати гроші в українську економіку, читайте в завершальному лінку на сьогодні.

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