Віталій Портников презентував свою книгу на Форумі видавців

Журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников презентував на Форумі видавців у Львові свою нову книгу – роман «Евора».

Ця книга – перший прозаїчний роман Віталія Портникова. За словами автора, це – книжка про кохання і тугу, історію та сучасність.

У ній описуються події любовної історії, яка відбувається в двох реальностях – середньовічній та сучасній Португалії.

«Моя книга – це книга українського автора, який пам'ятає про своє єврейське коріння. Вона про любов до будь-чого, до будь-якої людини. Без кохання не може бути нічого: ні держави, ні сім’ї, ні виховання дитини», – розповідає автор.

На презентації у Львові відбулося чимало дискусій щодо книги, журналістської діяльності та процесів, що відбувалися та відбуваються в державі.

Також Віталій Портников згадав про зірвану через погрози презентацію книги «Майя та її мами» письменниці Лариси Денисенко: «Сподіваюся, такі презентації, присвячені коханню, стануть цілком нормальними у нашій європейській країні та їх ставатиме все більше».

Форум видавців щорічно відбувається у Львові кілька днів вересня та охоплює різні локації міста. Це – презентації, дискусії, зустрічі з письменниками та митцями, різноманітні культурні події. Цьогорічний Форум видавців став вже двадцять четвертим.