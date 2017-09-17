Віталій Портников презентував свою книгу на Форумі видавців

Журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников презентував на Форумі видавців у Львові свою нову книгу – роман «Евора».
Ця книга – перший прозаїчний роман Віталія Портникова. За словами автора, це – книжка про кохання і тугу, історію та сучасність.
У ній описуються події любовної історії, яка відбувається в двох реальностях – середньовічній та сучасній Португалії.
«Моя книга – це книга українського автора, який пам'ятає про своє єврейське коріння. Вона про любов до будь-чого, до будь-якої людини. Без кохання не може бути нічого: ні держави, ні сім’ї, ні виховання дитини», – розповідає автор.
На презентації у Львові відбулося чимало дискусій щодо книги, журналістської діяльності та процесів, що відбувалися та відбуваються в державі.
Також Віталій Портников згадав про зірвану через погрози презентацію книги «Майя та її мами» письменниці Лариси Денисенко: «Сподіваюся, такі презентації, присвячені коханню, стануть цілком нормальними у нашій європейській країні та їх ставатиме все більше».
Форум видавців щорічно відбувається у Львові кілька днів вересня та охоплює різні локації міста. Це – презентації, дискусії, зустрічі з письменниками та митцями, різноманітні культурні події. Цьогорічний Форум видавців став вже двадцять четвертим.
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