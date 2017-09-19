Чинна влада висновків не робить – Парасюк

Гості програми «Ваша Свобода»: народні депутати України Олексій Гончаренко (БПП), Юрій Павленко («Опозиційний блок»), Володимир Парасюк (позафракційний).

Відкрите ще одне кримінальне провадження за фактом сутичок на Одещині після оголошення вироку в «справі 2 травня». У поліції повідомили також про 20 потерпілих унаслідок сутичок поліцейських і поранених 15 нацгвардійців. Водночас невідомі скоїли напад на одного з виправданих судом фігурантів «справи 2 травня». Про це повідомив у Facebook радник начальника поліції області Руслан Форостяк. За його даними, у жертви нападу «закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, переломи ребер». За фактом цього нападу теж відкрите кримінальне провадження. Тим часом двох «антимайданівців» у «справі 2 травня» заарештували повторно. Їх підозрюють у злочині проти основ національної безпеки України, інформує речниця генпрокурора Юрія Луценка. Напередодні суд виправдав 19 «антимайданівців». І після проголошення саме цього вердикту сталися сутички. Опоненти звинувачених висловили свою незгоду з таким вироком.



Олександр Лащенко: Пане Павленко, рішення суду, який суд не був би, треба виконувати. Його можна оскаржувати в апеляційному суді і так далі. З політичної точки зору можна говорити, що те, що сталося 18 вересня, реакція на цей факт, можливо, інші факти свідчать, навіть такі нібито дріб’язкові, як меблевий магазин на Грушевського у Києві, де стерли графіті, що протистояння Майдан – «антимайдан» відновлюється?

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Жодного реваншу немає тих, хто був з Януковичем

​Юрій Павленко: Я не продовжував би штучно підбурювати чи підігрівати протистояння між різними політичними силами, між громадянами України... Реваншу немає (тих, хто був з Януковичем – ред.).

Це вирок правоохоронній системі, яка за понад 3 роки не спромоглася дати відповіді, хто вбивав людей на Майдані в Києві, хто винен в Одесі 2 травня

Якщо говорити про вирок суду, то це вирок у першу чергу правоохоронній системі України, яка за понад 3 роки не спромоглася дати відповіді як щодо того, хто вбивав людей на Майдані в Києві, хто винен, хто причетний до гибелі людей в Одесі 2 травня.

Якщо подивимося рішення суду, то там дуже багато звинувачень на адресу правоохоронців, які проводили необ’єктивно розслідування, неправовим способом отримували певні докази, не спромоглися допитати всіх причетних до цієї трагедії. За цей час реально причетні люди до загибелі наших громадян не сидять на лаві підсудних або не відбувають покарання, що, на жаль, провокує протистояння всередині суспільства.

Влада не зацікавлена, щоб суспільство дізналося правду про події 2 травня

Те, як було проведене розслідування по подіях 2 травня, показує, що влада не зацікавлена у повному й неупередженому розслідуванні, влада не зацікавлена, щоб суспільство дізналося правду про події 2 травня.

– Пане Гончаренко, яка Ваша політична оцінка того, що сталося вчора і триває й досі на Одещині у зв’язку з таким вердиктом суду в «справі 2 травня»?

Мали низьку якість слідства. Я особисто просив мене допитати по події 2 травня. Це відбулося через 2 роки після подій!

​Олексій Гончаренко: Єдине позитивне щодо цього вироку – ми отримали підтвердження, що все ж таки в Україні є правосуддя, є незаангажована система суддів, яка здатна дати реальний свій вердикт. На жаль, ми мали низьку якість слідства. Як безпосередній свідок цих подій, я особисто просив мене допитати по події 2 травня. Це відбулося через 2 роки після подій!

Там були і гільзи, була стрільба, проросійські активісти стріляли з автоматів в проукраїнських активістів

Докази безпосередньо з місця подій (мова про площу Грецьку і вулицю Грецьку, ще до пожежі Будинку профспілок), а там були і гільзи, була стрільба, проросійські активісти стріляли з автоматів у проукраїнських активістів, збирали через два тижні! Грецька площа, Грецька вулиця – це як Хрещатик у Києві. Що можна через два тижні після якихось подій зібрати на Хрещатику? Абсолютно втрачений час. Слідча група була дуже слабка. Можливо, це можна пояснити частково тим хаосом, який вирував у країні у квітні-травні 2014 року, але...

Провина людей, які робили антиукраїнські заворушення, є очевидною. Але слідство не навело доказів. Це той рідкісний випадок, коли судді зробили свою роботу

Провина людей, які тоді робили антиукраїнські заворушення, є очевидною. Але слідство не навело доказів щодо цього. І суд виніс зрозуміле рішення і справедливе: ви як слідство не довели провину, тому ми не будемо їх засуджувати. Це рішення суду для влади не є приємним. Але це той рідкісний випадок, коли ми можемо сказати, що судді зробили свою роботу.

Нефьодов і Долженков – це люди, які організовували події 2 травня, багато ще чого в Одесі. В СБУ є багато доказів діяльності по підриву територіальної цілісності України

Всі, хто цікавився цим процесом, розуміли, що саме таким буде вирок суду. Ми живемо у правовій державі. Далі все рівно буде Європейський суд з прав людини. Якщо їх засудили б з такими доказами, то коли ця справа дійшла б до ЄСПЛ, була б ганьба для нашої країни. Дуже правильно, що СБУ затримала Нефьодова і Долженкова. Це люди, які безпосередньо організовували не просто події 2 травня, а багато ще чого в Одесі. В СБУ є багато доказів їхньої діяльності по підриву територіальної цілісності України і нашого суверенітету. Їх виправдали тільки по одній статті: «організація масових заворушень 2 травня».

Деяких людей, які були затримані за підозрою у скоєнні злочинів, потім обміняли на українських полонених

Приклади якісного слідства ми маємо в Одесі. Спроби створити так звану «Одеську народну республіку» (у квітні 2015 року) СБУ попередила і затримала цих людей. Вони у тому числі планували моє вбивство. І вже є вироки. По моїй справі є вироки по частині, яка допоміжна – 3-4 роки. А основна група, яка мала безпосередньо вбивати, попередньо має отримати вирок наступного місяця, ну, до кінця цього року... Деяких людей, які були затримані за підозрою у скоєнні злочинів (терактів, підривів в Одесі – ред.), потім обміняли на українських полонених на Донбасі і українців, яких тримали в Російській Федерації. Тому дуже важко йдуть ці справи. Частина поки що недосяжна для українського слідства.

– Пане Парасюк, яка Ваша оцінка такому вердикту суду, реакції на нього?

В Одеській області залишаються люди, які дуже хочуть бачити над одеською мерією прапор агресора – триколор

​Володимир Парасюк: Одні одного варті. Як і українське судочинство, яке зараз є в жахливому стані, так само як і слідство, прокуратура, МВС, можна сюди ще й СБУ приписати. Було зрозуміло, що в Одеській області залишаються люди, які дуже хочуть бачити над одеською мерією прапор агресора – триколор. Дякувати Богу, що відродилися якісь національні погляди більшості одеситів, вони нарешті відчули належність до України. Це нормальна реакція людей, які вийшли на вулиці, які вимагають справедливості.

За 25 років нашої незалежності слідство вбивалося. На жаль, теперішня правляча коаліція з цього висновків не робить. Поверхово реформували МВС, а саме – патрульну поліцію, так до слідства дуже багато запитань. Про систему судочинства я взагалі мовчу. Адміністрація президента в телефонному режимі суддям надає певні вказівки, і вони їх виконують. Зараз у Верховній Раді йде так зване реформування судової гілки влади. Це ніяке не реформування, ці стоси паперу – законодавчий шлак, який ще більше узурпує цю гілку влади саме Адміністрацією президента.