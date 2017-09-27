Не можна виключати версію халатності – Маломуж про пожежу на складах на Вінниччині

Триває локалізація пожежі на 48 арсеналі у Калинівці, Вінницької області, повідомляють у Міноборони. Результати розслідування причин пожежі ще попереду, але представники влади схильні покладати відповідальність на «зовнішні чинники». Натомість колишній голова зовнішньої розвідки Микола Маломуж впевнений, що корінь проблеми – у відсутності належної «роботи над помилками» після попередніх подібних випадків на складах боєприпасів.

Журналіст Радіо Свобода Андрій Дубчак, який родом з Калинівки, розповів з місця подій, що ситуація в місті виявилася кращою, ніж він очікував.

«Паніки немає, 90-95% людей евакуйовані (станом на 9 годину ранку 27 серпня – ред.), – описує він. – Голова Калинівської райради Василь Поліщук розповів про ситуацію таке: в першу чергу евакуювали лікарню, після того почали евакуацію людей. Людей евакуюють в Черепашинці, також на Вінницю, але через Погребище».

За словами журналіста, в місті багато поліції, нацгвардійців, а також медиків і волонтерів. Тож, хоча протягом перших двох годин евакуація була стихійною, працівники правоохоронних органів достатньо швидко взяли ситуацію під контроль.

Найбільше, за оцінкою журналіста, в місті постраждали райони Пархоменка та Машинобудівників, а також село Павлівка, яке знаходиться поруч зі складами.

Ближче до складів були потрапляння снарядів, ракет від «Граду»

«Навіть в центрі Калинівки, це приблизно відстань 2,5-3 кілометри, багато вибитих шибок. Ближче до складів, безпосередньо на вулиці Машинобудівників, були потрапляння снарядів, ракет від «Граду», – описує ситуацію Дубчак. – Там повністю немає скла і руйнування значніші. Павлівка та район Пархоменка – там значні руйнування».

За його даними, ракети від установки «Град» падали на околиці Калинівки зі сторони Бердичева, тобто протилежного до складів кінця міста.

Керівник Управління зв’язків з громадськістю Генштабу ЗСУ підполковник Богдан Сеник розповів в ефірі «Ранкової Свободи», що на складі під Калинівкою горять переважно танкові снаряди, а також артилерійські постріли та боєприпаси для мінометів.

В половині з охоплених вогнем сховищ боєприпаси були відсутні

«Площа займання – близько 10 відсотків від загальної площі арсеналу, а в половині з охоплених вогнем сховищ боєприпаси були відсутні», – додає він.

При цьому Сеник спростовує чутки про те, що на складі буцімто знаходиться токсичне ракетне паливо меланж.

За інформацією на офіційній сторінці Генштабу, інтенсивність вибухів на території арсеналу значно знизилася, пожежу зараз гасять 4 танки ЗСУ. Також в повідомленні зазначено, що, за попередньою інформацією, близько 70% сховища не постраждало.

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Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який вночі виїхав на місце подій, заявляв, що причиною пожежі можуть бути «зовнішні чинники». Такої ж думки і радник голови МВС Зорян Шкіряк – він звертає увагу на те, що арсенал загорівся в день народження президента Порошенка та знаходиться на його рідній Вінниччині.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж закликає розглядати усі версії, а не прив’язуватись до однієї.

«Маємо багато фактів, коли визначали ворога або конкретного виконавця, а виявлялось зовсім інше. Правомірно розглядати версію зовнішнього чинника, але треба також розглядати версії і халатності, і недотримання режиму», – впевнений він.

Маломуж звертає увагу на те, що це вже четвертий подібний інцидент за останній час. На думку розвідника, відповідальність за пожежу повинні нести всі, в чиї обов’язки входило їй запобігти.

Відповідальність повинна бути і в конкретної особи на місці – командира частини, і в того, хто організовує службу захисту складів всієї держави

«Давайте подивимося на Генштаб, на відповідні сектори відповідальності кожного керівника, в першу чергу генералів, полковників, які ведуть ці напрямки роботи. Відповідальність повинна бути і в конкретної особи на місці – командира частини, і в того, хто організовує службу захисту складів всієї нашої держави», – наголошує Маломуж.

На думку колишнього голови зовнішньої розвідки, однією з причин інциденту стало те, що військове керівництво не зробило висновків з попередніх пожеж (наприклад, на складі боєприпасів у Балаклії).

«Практики проведення заходів на щоденному, цілодобовому рівні, які завжди проводилися в нормальних умовах – цього не відбувається. Така система прийняття рішень передбачає теорію, але далека від практики», – каже Маломуж.

Як повідомляв у зв’язку із пожежею на 48-му арсеналі волонтер та радник президента Юрій Бірюков, попередні випадки в Балаклії та Сватовому були розслідувані і ознак саботажу не було виявлено. Причину пожеж він бачить в браку фінансування, через який армія не може повністю убезпечити сховища.

Тим часом, на офіційній сторінці сухопутних військ Збройних сил України з’явилося повідомлення про посилення охорони військових об’єктів.

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