Американські пластичні хірурги відвідали Україну, щоб надати безплатну допомогу дітям з опіковими травмами

Опіки посідають перше місце серед усіх видів дитячого травматизму в Україні. І, як доводить досвід Сполучених Штатів, цьому лиху можна успішно запобігти. На минулому тижні у Львові перебувала команда з восьми американських пластичних хірургів, які надають безплатну допомогу обпеченим дітям і запроваджують в Україні програму профілактики дитячих опіків.

В нас чайник стоїть на підлозі у куточку. А вона бігла, зачепилася...

Маленька Кірюша 2 роки тому обпеклася окропом із чайника. Від опіку лишилися грубі рубці на ніжках. Дитина росте, і шрами стягують суглоби, не даючи колінам розігнутися до кінця. Щороку Кірюші потрібна нова пластична операція. Мама Інна каже – торік їм уже робили пластику, стало набагато краще. А про те, як трапилась ця біда, розповідає: «В нас чайник стоїть на підлозі у куточку. А вона бігла, зачепилася...»

В кип'яток руки всунув

У дітей, що травмувалися гарячою водою удома на кухні, дуже схожі історії. «В кип'яток руки всунув». «Крутився, крутився і впав у відро. Це так все швидко, несподівано». «Чайник вивернув на себе з водою».

Схожий і прогноз – їм доведеться лікуватися усе життя. Опік – не та недуга, яку можна раз вилікувати і забути.

«Ми плануємо зробити корекцію рубців на задній поверхні його ноги, під коліном, і пересадити сюди здорову шкіру, щоб він міг краще згинати ногу», – розповідає професор пластичної хірургії з Мічиганського університету Девід Браун.

Щоб допомогти дітям з опіковою травмою, Україну відвідала команда лікарів з Америки і Канади. Привезли з собою лазер.

«Цього разу ми привезли з собою нову технологію – лазер, що дає змогу міняти структуру рубців. І хоч це не якийсь магічний інструмент, він реально полегшує дискомфорт і біль від шрамів», - каже дитячий пластичний хірург з міста Бостон Деніел Дрісколл.

Ця лікарська благодійна місія прибуває в Україну вже сьомий рік поспіль. За тиждень тут у Львові американці консультують півтори сотні дітей, оперують понад п’ятдесятьох. Декого з найтяжчих заберуть оперувати в Бостон.

У черзі на прийом і Настя Овчар – знаменита дівчинка-героїня. «Цього разу мені планують зробити лазерну корекцію. Я цього дуже чекаю», – каже Настя.

12 років тому вона винесла з вогню сестричку, сама отримавши 80% опіків тіла. Тоді її врятували в Америці. На допомогу своїх рятівників покладається й досі.

Щоосені сюди до Львова з’їжджаються маленькі пацієнти з Луганщини і Волині, Одеси і Києва. Консультації і операції – безплатні.

«Це є проект соціальний, він є безкоштовний. Дякуючи керівнику Геннадію Фузайлову: це він збирає команду кращих пластичних хірургів з Америки і привозить їх в Україну», – каже завідувач відділенням клініки Intersono у Львові Мирослава Децик.

Програма профілактики

Американські лікарі кажуть – їхня місія в Україні не зводиться до того, щоб прооперувати дітей, потерпілих від опіків. Хочуть передати досвід, як цього лиха уникнути. Адже опіки посідають перше місце з усіх видів дитячого травматизму в Україні. І водночас це єдина травма, яку можна легко попередити. Якщо є малі діти у хаті, варити їжу тільки на дальній комфорці, і ніколи не вішати рушник на дверцятах духовки, і ніколи не брати в одну руку немовля, а в другу – горнятко з гарячою кавою. Інформаційна програма, колись запроваджена у США, кардинально змінила там ситуацію з дитячим травматизмом.

«Якщо ви поглянете на те, як боряться з дитячими опіками у Сполучених Штатах, то ситуація різко змінилася, відколи ми запустили програму попередження. Це було зроблено ще у сімдесяті. Чи існує тут в Україні програма профілактики? Якщо у вас раз на рік по радіо чи телебаченню заводять про це розмову, то це не програма. Програма – те, що призводить до зміни поведінки. І на це потрібні роки. З одним телешоу, з однією радіопередачею цього не досягти. Отож ми хочемо запропонувати програму профілактики, а не просто разового інформування про цю проблему», – каже професор Гарвардської медичної школи у Бостоні Геннадій Фузайлов.