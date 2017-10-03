У Верховній Раді підтримують ідею Матіоса щодо зброї

«Кожен українець повинен мати зброю і мати змогу захистити своє життя», – вважає головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Із ним згоден народний депутат Валерій Карпунцов. А активіст «Асоціації власників зброї» Георгій Учайкін вбачає в забороні на вогнепальну зброю корупційний інтерес Міністерства внутрішніх справ. Натомість колишній співробітник МВС Валерій Кур, хоч і погоджується із цим, однак зауважує: українське суспільство дійсно неготове вільно володіти зброєю.

Люди, які хотіли б мати зброю для легального захисту, не будуть брати нелегальну зброю

Член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов зауважує, що через військові дії на сході України значно полегшився доступ до нелегальної зброї.

«Питання лише в тому, що, як правило, ті люди, які хотіли б мати зброю для легального захисту, не будуть брати нелегальну зброю. Ці люди не можуть взяти зброю, яку їм було б зручно носити і, можливо, не завжди застосовувати, але мати при собі як засіб і гарантію не бути пограбованим під час вечірньої пробіжки», – каже депутат.

Голова наглядової ради «Української асоціації власників зброї» Георгій Учайкін вважає, що випадки на кшталт атаки в Лас-Вегасі не є аргументом проти легалізації, адже зброя для таких нападів не завжди вогнепальна.

Тільки в Ізраїлі озброєний громадянин встиг зупинити злочинця

«Згадайте, як у Франції, в Іспанії, в Німеччині, у Великій Британії недоумки на вантажівках просто чавили людей як куріпок. І тільки в Ізраїлі, якщо не помиляюсь, озброєний громадянин встиг зупинити такого злочинця», – наводить приклади він.

В Україні ж, на думку Учайкіна, зброярським лобі є сама громадська думка, а єдина структура, яка не зацікавлена у вільному обігу зброї – Міністерство внутрішніх справ.

МВС спотворили ситуацію і призвели до того, що український ринок чорної нелегальної зброї є найбільшим в Європі

«МВС, будучи фактично сьогодні злочинним угрупованням, яке узурпувало багато важливих для держави функцій, робить все можливе, щоб громадяни України не отримали в законний спосіб право захищати своє життя. Тим самим вони спотворили ситуацію і призвели до того, що український ринок чорної нелегальної зброї є найбільшим в Європі», – сказав активіст в ефірі «Ранкової Свободи».

Валерій Кур, полковник міліції та екс-керівник Управління по боротьбі з організованою злочинністю вважає, що надання українцям права на збройний захист – це питання часу, утім запевняє, що саме корумпованість силових структур є підставою із ним не поспішати.

Отримання зброї зі своїми бюрократичними, дуже довгими системними положеннями змусить людей ще більше платити в кишеню чиновникам

«Керівництво МВС до такого ступеню корумповане, що перетворить будь-яку ідею в насильство над суспільством. Оце отримання зброї зі своїми бюрократичними, дуже довгими системними положеннями змусить людей ще більше платити в кишеню чиновникам, тим паче «кешем», – прогнозує Кур.

Якщо забрати право на зброю, злочинність зростає – Коломієць

Натомість радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко впевнений, що, вирішуючи питання, пов’язані з короткоствольною зброєю, народні депутати мають зважати на низку чинників.

Серед них – не лише міжнародний досвід, а й історичні умови, в яких зараз перебуває країна: війна, психологічний клімат в Україні, зневажливе ставлення до життя і здоров’я українців один до одного та нервову ситуацію в країні. Варченко побоюється, що доступ до зброї зробить більш небезпечними побутові конфлікти, наприклад, між водіями на дорозі.

Наприклад, машина обігнала іншу, водій образився і вирішив, що це достатня підстава для використання зброї

«Наприклад, коли посварилися в транспорті, чи машина обігнала іншу, водій образився, що його обігнали, і вирішив, що це достатня підстава для використання зброї», – припускає депутат. За його словами, в країнах, де дозволяли легалізувати зброю, цей дозвіл спершу провокував ріст злочинів із використанням цієї зброї.

Валерій Кур також побоюється, що суспільство може виявитись не готовим до вільного доступу до зброї: за його припущенням, 90% людей, які говорять про зброю, ніколи не стикались із необхідністю її застосувати.

Виникне велика кількість побутових злочинів, розборки будуть обов'язково за участю зброї

«Думаю, виникне велика кількість побутових злочинів, розборки будуть обов'язково за участю зброї, і винними держава зробить простих людей», – переконаний колишній голова УБОЗ.

Натомість Георгій Учайкін нагадує, що за роки незалежності українські силові структури вже роздали 50 тисяч одиниць короткоствольної нарізної вогнепальної зброї в якості нагородної. Серед них – і депутат Сергій Пашинський, який 31 грудня минулого року з такого подарованого пістолета поранив чоловіка.

Учайкін сподівається, що законопроект, який розробила «Асоціація власників зброї», зможе позбавити МВС права видавати ліцензії на зброю і в такий спосіб «демонополізує» цю сферу.

Всі функції мають бути передані безпосередньо в Міністерство юстиції. Всі курси, які будуть навчати власників зброї, мають бути виведені зі структури МВС

«Всі функції мають бути передані безпосередньо в Міністерство юстиції, а Міністерство внутрішніх справ буде виконувати свою функцію, спостерігаючи за умовами виконання цих ліцензій. Всі курси, які будуть в майбутньому навчати власників зброї, мають бути виведені зі структури МВС і бути суто комерційними», – переконаний активіст.

Як приклад успішного впровадження права на збройний захист він наводить Молдову, де відповідний закон прийняли в 1994 році.

«Протягом першого півріччя на 50-60% був зменшений рівень вуличної злочинності, протягом року – на 70% і на 20% впав рівень замовних вбивств», – перераховує Учайкін.

Натомість, зазначає адвокат «Української асоціації власників зброї» Віталій Коломієць, обмеження можливості захистити себе може спричинити ріст злочинності.

Якщо держава позбавляє громадян права захищати себе, то злочинність підвищується

«Якщо держава позбавляє громадян права захищати себе зі зброєю, тобто тих засобів, за допомогою яких і злочинці здійснюють свої напади, то злочинність підвищується. Приклад – Великобританія: там, коли обмежили громадянам право на збройний захист, злочинність росла», – стверджує він. Однак додає, що це право має реалізовуватись в залежності від фізичних, психологічних та розумових здібностей людини.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі