Кримська «поліція думок»: на окупованому півострові тривають обшуки й затримання

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відправив справу українця Володимира Балуха, засудженого в окупованому Росією українському Криму, на додаткове розслідування. Тим часом на півострові тривають обшуки й затримання.

4 серпня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд засудив кримчанина Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму, а також присудив штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Підконтрольна Росії влада звинувачувала його в незаконному зберіганні зброї. Адвокати Балуха і правозахисники, у свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін упевнений, що справу Володимира Балуха відправлять до іншого суду.

Причина скасування рішення: суддя Марія Бедрицька вже виносила обвинувальний вирок Володимиру Балуху і не могла бути об'єктивною

‒ Скасування рішення першої інстанції не означає визнання невинуватості. Справу відправлять на додатковий судовий розгляд, але захист клопотатиме про повернення справи до прокуратури. Суд не може розслідувати його замість слідчих. Ще невідомо, де розглядатиметься справа Володимира Балуха, адже в Роздольненському суді є троє суддів, які працюють у кримінальних справах, і двоє з них вже брали участь у справі. Власне, головна причина скасування рішення: суддя Марія Бедрицька вже виносила обвинувальний вирок Володимиру Балуху і не могла бути об'єктивною. Влітку 2016 року після обшуку та побиття його звинуватили в образі представника влади, призначивши 320 годин громадських робіт.

Володимир Чекригін зазначає, що за час роботи місцевого суду жоден обвинувачений не отримував реального терміну за злочини, інкриміновані Володимиру Балуху, а замість тримання в СІЗО суд обирав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд або домашнього арешту.

Російський юрист Ольга Дінзе підкреслює, що головна мета захисту на цьому етапі ‒ витягнути Володимира Балуха з СІЗО.

Наша головна мета ‒ змінити Володимиру Балуху запобіжний захід і повернути його додому до матері, яка потребує догляду

‒ Мій підзахисний дуже чекає, коли матеріали справи повернуться до суду першої інстанції і йому знову оберуть запобіжний захід. Закон, дійсно, забороняє повторно розглядати справу суддям, які вже виносили у ній рішення. Якщо справу Володимира Балуха залишать у Роздольненському суді, доведеться або відрядити якогось суддю, або викликати з відставки. Відставок там ще не було, отже, суддю пришлють. Навряд чи матеріали справи передадуть до іншого суду, хоча загалом це можливо. Підкреслюю: наша головна мета ‒ змінити Володимиру Балуху запобіжний захід і повернути його додому до матері, яка потребує догляду.

Тим часом 2 жовтня чотирьох кримчан ‒ Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова, Сейрана Мустафаєва і Талята Абдурахманова ‒ доставили в ізолятор тимчасового тримання в Сімферополі. Їх звинувачують у створенні осередку ісламської організації «Таблігі Джамаат», забороненої в Росії.

3 жовтня підконтрольний Кремлю суд відправив Сейрана Мустафаєва під домашній арешт.

Директор центральноазіатської програми правозахисного центру «Меморіал» Віталій Пономарьов пояснює, що це за організація:

«Це такий місіонерський рух, який виник у 1920-ті роки в Індії та Пакистані. Він абсолютно аполітичний, його учасники подорожують світом і проповідують іслам, ідею повернення до витоків цієї релігії. У Росії «Таблігі Джамаат» заборонили ще у 2000 році спеціальним рішенням Верховного суду. У ньому мовиться, що члени цього руху нібито виступають за побудову всесвітнього халіфату й причетні до терористичних актів, хоча нічого подібного вони не декларують та не здійснювали. Наскільки я знаю, ФСБ просто сфальсифікувала матеріали для Верховного суду. Я давно попереджав, що «Хізб ут-Тахріром» переслідування мусульман не обмежаться, що силовики торкнуться й інших спільнот».

Голова правління організації «Правозахисний рух Криму» Енвер Кадиров вважає, що Кремль хоче створити в окупованому Криму «поліцію думок».

Кремль вже давно хоче контролювати навіть думки

‒ Російська влада затримала мирних людей, мусульман, які нікого ні до чого не закликали. Дуже чуйні, завжди приходили на допомогу, жодних екстремістських гасел вони не висловлювали. Ми бачимо, що Кремль вже давно хоче контролювати навіть думки різних груп у суспільстві. Будь-яке інакомислення потрапляє під заборону. Тепер російська реальність спроектована на анексований Крим.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

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