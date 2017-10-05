Радіо Свобода Daily: невідкладні законопроекти від Порошенка про статус Донбасу

Невідкладний закон про статус Донбасу

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради України два законопроекти, що стосуються врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, які він визначив як невідкладні.

Один із них стосується продовження вже чинного закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Цей порядок був запроваджений на трирічний термін, який завершується 18 жовтня. І саме цей особливий порядок на Заході, а також у Росії називають «особливим статусом» окупованих територій у контексті мінських угод.

Втім, якщо коротко, то Петро Порошенко пропонує Раді визнати окупованими території Донбасу, де є «загальний контроль» Росії.

«Слухання» у підвалі Конгресу США щодо НБУ

Американська преса повідомляє, що в підвальній кімнаті без вікон у будівлі Конгресу США відбулися фейкові «слухання» про корупцію в Національному банку України, організовані українським телеканалом NewsOne. Йшлося там про корупцію у фінансовому секторі України, а ключовий спікер тієї події – депутат українського парламенту Сергій Тарута каже, що переконував американську сторону звернути увагу на фінансовий сектор України і дії НБУ, адже західні кредити, що надаються Києву, є грошима й американських платників податків. Згодом Сергій Тарута сказав Радіо Свобода, що зустрічався з конгресменами, але не на проведених «слуханнях». Тож, справжні чи бутафорські ці «слухання», читайте у спеціальному матеріалі.

Далі коротко.

У комітеті Верховної Ради з нацбезпеки пропонують звільнити начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка через Калинівку.

Держприкордонслужба розшукує двох прикордонників, які зникли поблизу кордону з Росією

За перешкоджання зйомці знімальною групою програми «Схеми» під час святкування весілля сина генпрокурора Юрія Луценка до дисциплінарної відповідальності притягнуто трьох військовослужбовців Управління державної охорони.

Крім того, фігурант розслідування «Схем», а саме головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Мельникович, у якого програма «Схеми» виявила незадекларований автомобіль тестя (BMW X5), вніс машину до електронної декларації і звільнився з посади.

Що не так з фільмом «Крим»

У російський прокат вийшов фільм Олексія Піманова «Крим», який розповідає про окупацію півострова. Дія кінострічки розгортається паралельно з любовною історією київської журналістки та молодого чоловіка з Севастополя. За сценарієм, після подій Євромайдану до Криму збираються приїхати «бандерівці», щоб «зробити з кримчан українців», тому сусідній Росії, на думку авторів фільму, нічого не залишається, окрім як «захищати» «русский мир». Деякі користувачі соцмереж із Росії та окупованого Росією українського Криму охрестили кінострічку «дешевою пропагандистською підробкою».

А на завершення хочемо поділитись з Вами маленькою радістю. Відеоматеріали Радіо Свобода в соціальних мережах зібрали понад мільярд переглядів

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