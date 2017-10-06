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06 Жовтень 2017, Київ 07:16
Політика

Радіо Свобода Daily: розтрощений пам’ятник Небесній сотні

Розбитий пам'ятник Небесної сотні. Київ, 5 жовтня 2017 року

Замах на пам’ять

Розпочнемо з новини, що приголомшила багатьох українців по всій країні. У центрі Києва 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до столиці України з окупованого Криму, розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Невдовзі після цього його затримала поліція.

«Зруйнував монумент Небесній сотні тому, що після Майдану почалася війна на Донбасі і Україна залишилася без Криму. Зробив це спеціально, щоб закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей», – сказав затриманий чоловік на відео, поширеному речником Нацполіції. Тепер йому за скоєне загрожує до 3 років ув’язнення.

Відкладений Донбас

Президентський законопроект про особливості політики із забезпечення суверенітету на Донбасі підтримав комітет з нацбезпеки та оборони, але доручив підготувати поправки до нього. Зокрема, розглянути пропозицію вилучити зі статті 7 законопроекту формулювання про «Мінські угоди» та замінити його словами про резолюцію Ради безпеки ООН. Далі повинно було б бути голосування у стінах парламенту, але частина депутатів 5 жовтня заблокували трибуну. Розгляд має продовжитись сьогодні.

У Раді заблокували трибуну під час обговорення законопроектів щодо Донбасу (відео)
Будь ласка, зачекайте
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ЗАВАНТАЖИТИ

Тим часом депутат від «Самопомочі» Олена Сотник в студії Радіо Свобода назвала законопроект «подарунком Путіну».

Нинішній законопроект президента по Донбасу – подарунок Путіну – Олена Сотник
Будь ласка, зачекайте
0:25:17
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ЗАВАНТАЖИТИ

Своє невдоволення законопроектом висловлювали і під стінами Верховної Ради. Кількасот представників «Національного корпусу» та ВО «Свобода» палили димові шашки перед кордоном Національної гвардії.

Під Радою палили димові шашки (відео)
Будь ласка, зачекайте
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ЗАВАНТАЖИТИ

Втім, це не всі результати роботи депутатів. Вони ухвалили закон щодо гарантування кібербезпеки України та зобов’язали російських артистів для гастролей в Україні отримувати дозвіл СБУ.

«Українськість» Донеччини

Та ще декілька слів про Донбас, долю якого так палко вирішують у Верховній Раді. Ми розпитали укладачку збірки етнографічних матеріалів під назвою: «Мар’їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х років» Олену Боряк, яким було та є типове село на Донбасі? Якою була Мар’їнка – одне з перших поселень у Донецькому степу – наприкінці 20-х років минулого століття? І чи відрізняється донбаське село від інших українських сіл? Деякі відповіді зрозумілі з ось цієї мапи.

(Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)
(Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)

Ваші сусіди ‒ ФСБ

Крим.Реалії продовжують стежити за будівництвом в окупованому Криму житла для співробітників силових структур Росії. З останніх подій ‒ здача в експлуатацію нових багатоповерхівок в Армянську та Джанкої для співробітників прикордонного управління кримського главку ФСБ. На початку вересня новоселами тут стали понад 650 службовців. Де живуть кримські ФСБешники й скільки коштує російському бюджету утримання їхнього житла, читайте в цьому матеріалі.

Відправ своє ім’я на Марс

А тепер до подій планетарного масштабу. Американське космічне агентство NASA надає шанс людям зі всього світу долучитися до космічної місії на Марс, яка розпочнеться вже у травні 2018 року. Організація пропонує додати імена всіх охочих стати частиною вивчення Марсу до силіконового мікрочіпу, який відправиться на червону планету разом із космічним апаратом InSight вже у травні 2018 року. Подати заявку онлайн можна буде до 1 листопада 2017 року. Сотні тисяч людей з різних країн вже встигли зареєструватися. Україна за кількістю заявок посідає 13-е місце у світі – загалом 14711 українців отримали свої «посадкові талони» на подорож до червоної планети.

Не бійтесь виходити за рамки можливого!

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