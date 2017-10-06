Радіо Свобода Daily: розтрощений пам’ятник Небесній сотні

Замах на пам’ять

Розпочнемо з новини, що приголомшила багатьох українців по всій країні. У центрі Києва 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до столиці України з окупованого Криму, розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Невдовзі після цього його затримала поліція.

«Зруйнував монумент Небесній сотні тому, що після Майдану почалася війна на Донбасі і Україна залишилася без Криму. Зробив це спеціально, щоб закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей», – сказав затриманий чоловік на відео, поширеному речником Нацполіції. Тепер йому за скоєне загрожує до 3 років ув’язнення.

Відкладений Донбас

Президентський законопроект про особливості політики із забезпечення суверенітету на Донбасі підтримав комітет з нацбезпеки та оборони, але доручив підготувати поправки до нього. Зокрема, розглянути пропозицію вилучити зі статті 7 законопроекту формулювання про «Мінські угоди» та замінити його словами про резолюцію Ради безпеки ООН. Далі повинно було б бути голосування у стінах парламенту, але частина депутатів 5 жовтня заблокували трибуну. Розгляд має продовжитись сьогодні.

Тим часом депутат від «Самопомочі» Олена Сотник в студії Радіо Свобода назвала законопроект «подарунком Путіну».

Своє невдоволення законопроектом висловлювали і під стінами Верховної Ради. Кількасот представників «Національного корпусу» та ВО «Свобода» палили димові шашки перед кордоном Національної гвардії.

Втім, це не всі результати роботи депутатів. Вони ухвалили закон щодо гарантування кібербезпеки України та зобов’язали російських артистів для гастролей в Україні отримувати дозвіл СБУ.

«Українськість» Донеччини

Та ще декілька слів про Донбас, долю якого так палко вирішують у Верховній Раді. Ми розпитали укладачку збірки етнографічних матеріалів під назвою: «Мар’їнка: етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х років» Олену Боряк, яким було та є типове село на Донбасі? Якою була Мар’їнка – одне з перших поселень у Донецькому степу – наприкінці 20-х років минулого століття? І чи відрізняється донбаське село від інших українських сіл? Деякі відповіді зрозумілі з ось цієї мапи.

​Ваші сусіди ‒ ФСБ

Крим.Реалії продовжують стежити за будівництвом в окупованому Криму житла для співробітників силових структур Росії. З останніх подій ‒ здача в експлуатацію нових багатоповерхівок в Армянську та Джанкої для співробітників прикордонного управління кримського главку ФСБ. На початку вересня новоселами тут стали понад 650 службовців. Де живуть кримські ФСБешники й скільки коштує російському бюджету утримання їхнього житла, читайте в цьому матеріалі.

Відправ своє ім’я на Марс

А тепер до подій планетарного масштабу. Американське космічне агентство NASA надає шанс людям зі всього світу долучитися до космічної місії на Марс, яка розпочнеться вже у травні 2018 року. Організація пропонує додати імена всіх охочих стати частиною вивчення Марсу до силіконового мікрочіпу, який відправиться на червону планету разом із космічним апаратом InSight вже у травні 2018 року. Подати заявку онлайн можна буде до 1 листопада 2017 року. Сотні тисяч людей з різних країн вже встигли зареєструватися. Україна за кількістю заявок посідає 13-е місце у світі – загалом 14711 українців отримали свої «посадкові талони» на подорож до червоної планети.

Не бійтесь виходити за рамки можливого!

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