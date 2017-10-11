«Облава» в окупованому Криму: що приховано за новими обшуками в будинках кримських татар

В окупованому Росією українському Бахчисараї з 6-ї ранку 11 жовтня російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар, мусульман, повідомив активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв. Адвокат Еміль Курбедінов назвав те, що відбувається, «облавами».

За повідомленням Заїра Смедляєва, російські силовики проводять обшуки одночасно в шести будинках: у Тімура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекер'янова та Ісмаїла Гжирова.

Щонайменше двоє з них зазнають повторного переслідування.

12 травня 2016 року силовики проводили обшук у кафе «Салачыкъ», яке належить кримському бізнесмену Марлену Асанову. Того ж дня співробітники ФСБ провели обшуки в будинках кількох кримських татар, мусульман, у результаті яких затримали й звинуватили в тероризмі чотирьох бахчисарайців: Зеврі Абсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Енвера Мамутова. Їх підозрювали в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Марлена Асанова, який був поруч під час обшуку, в результаті оштрафували на 20 тисяч рублів. Згодом суму штрафу знизили до 5 тисяч.

«Я знаю Марлена особисто, і не помічав за ним жодних радикальних ідей. Він – звичайний віруючий мусульманин, і його кафе через те було абсолютно безалкогольним. Втім, кафе відвідувало багато людей, незалежно від їхньої релігійної приналежності», ‒ згадує Смедляєв.

Будинок активіста Сейрана Салієва, за словами Заїра Смедляєва, обшукують вже втретє.

Уперше він «відбувся» штрафом, а в січні цього року його заарештували на 12 діб лише за те, що в списку його аудіозаписів «ВКонтакте» були пісні чеченського барда Тімура Муцураєва.

Заїр Смедляєв передбачає, що нова хвиля репресій означає черговий виток переслідування кримських татар і кримських мусульман. На його думку, ситуація може не закінчитися обшуками, а призвести до нових арештів. При цьому, як і в попередніх випадках, офіційне звинувачення, швидше за все, буде пов'язане зі «справою Хізб ут-Тахрір».

Силовики хочуть показати, що будь-яка скарга до міжнародних інстанцій спричинить тільки посилення репресій

«Я вважаю, що це чергова «відповідь» російської влади на нещодавню доповідь ООН про порушення прав людини в Криму. Силовики хочуть показати, що будь-яка скарга до міжнародних інстанцій спричинить тільки посилення репресій. До того ж, російська влада боїться будь-яких непідконтрольних мусульманських рухів. Не виключено навіть, що репресії здійснюються з відома підконтрольної Росії частини кримського муфтіяту», ‒ розмірковує кримськотатарський активіст.

На думку Заїра Смедляєва, у російських силовиків є й персональні мотиви для посилення репресій. Нові «успішні операції» здатні принести їм чергові премії та підвищення на посаді, що стає особливо важливим восени, коли виникає потреба поповнити витрачений за час відпусток сімейний бюджет.

Що стосується можливої «матеріальної» версії нового витка обшуків, наприклад, спроб рейдерського захоплення кафе, яке належить Асанову, Заїр Смедляєв вважає: якщо такий мотив і присутній, в цьому випадку він не є визначальним.

«Спусковим гачком», що спровокував черговий виток репресій саме зараз, могла бути як уже згадана доповідь ООН, так і майбутні вибори президента Росії

«Мусульман і надалі переслідуватимуть, незалежно від того, чи мають вони якоюсь власність на півострові. При цьому «спусковим гачком», що спровокував черговий виток репресій саме зараз, могла бути як уже згадана доповідь ООН, так і майбутні вибори президента Росії. Наприклад, нещодавно на нараді представників російської влади з релігійними лідерами Криму один із провідних спікерів прямо сказав, що рівень підтримки Москви кримськими татарами становить близько 10%. При цьому, за його словами, «зверху» поставлене завдання, щоб до 2018 року він був уже не менше за 55%. Цілком можливо, що силовики по-своєму взялися за реалізацію цієї директиви», ‒ припускає активіст.

Тим часом на сайті «РИА Новости» з'явився перший коментар російських силовиків стосовно того, що відбувається в Бахчисараї.

«У Криму припинена діяльність осередку терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір аль-Ісламі», щодо шістьох її членів порушена кримінальна справа, ‒ повідомляє інформагентство з посиланням на «кримське управління ФСБ Росії». ‒ «Слідчим відділом УФСБ у Республіці Крим і місті Севастополі» щодо шістьох її членів порушена кримінальна справа за ч. 1-2 ст. 205.5 (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації)».

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