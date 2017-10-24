Радіо Свобода Daily: НАБУ провело обшуки в Труханова

Сьогодні розпочнемо з новин.

Обшуки в Труханова

НАБУ повідомило про обшуки в приміщенні Одеської міської ради і в квартирі міського голови Одеси Геннадія Труханова. Сам він говорить, що там мешкає його колишня дружина. Кримінальні провадження стосуються завищення цін на ремонт одеських автодоріг і афери з майном комунального аеропорту.

Консул відвідав Гриба

Український консул відвідав утримуваного в російському СІЗО громадянина України Павла Гриба. Стан здоров’я молодого чоловіка не покращився, позитивного ефекту від призначених препаратів він не відчув, навпаки – від одного з них відчував слабкість.

Ніж у шию журналістці «Ехо Москви»

На ведучу та заступницю головного редактора російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер напав із ножем чоловік, який увірвався до редакції і завдав їй поранення ножем у шию. Журналістка у штучній комі, нападника затримали.

У США анулювали візу відомому критикові Путіна, ініціатору міжнародних санкцій щодо російських посадовців у справі загиблого у в’язниці правника Сергія Магнітського, Вільяму Браудеру.

Безробіття в окупації

«На зупинених підприємствах вивозять обладнання, процвітають корупція і крадіжки. Доведені до відчаю люди готові вийти на вулиці з протестами» – це пряма цитата з відкритого звернення угруповання «ЛНР» про складну ситуацію в місті Алчевськ. Проблему тотального безробіття на окупованій території тепер визнали бойовики. Але чи можливі мітинги і протестні акції там, де вже три роки терплять свавілля проросійських угруповань? Відповідь в ексклюзивному матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з Алчевська і Горлівки.

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Що везуть на окупований Донбас?

Наркотики, антикваріат і десятки тисяч доларів. Це, мабуть, головні знахідки українських прикордонників на КПВВ «Майорськ». Список того, що можна перевозити через лінію розмежування затверджений профільним міністерством. У ньому близько двадцяти різновидів продуктів харчування, але до цього часу, наприклад, не було кави і чаю. Що і зараз лишається під забороною, і чому навіть виноград виявився поза законом, дізнавайтесь із цього матеріалу.

Додаток для заряджання електромобілів

Український еко-стартап увійшов у десятку найкращих на міжнародному конкурсі, який проходив на Кіпрі. Компанія Go To-U презентувала онлайн-платформу, що об’єднує екологічно відповідальні бізнеси, які пропонують послуги заряджання електромобілів. За допомогою спеціального мобільного додатка особа може забронювати зарядну станцію, яка увімкнеться тільки для неї в певну годину, а також оплатити сервіс від бізнесу, який встановив зарядний пристрій. Мережа зарядних станцій Go To-U розвинута в Україні та за кордоном – Польщі, Австрії, Казахстані, Грузії і Таїланді.

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