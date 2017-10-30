Радіо Свобода Daily: ще 9 днів для української влади від Саакашвілі

Місцеві вибори

У 201-й об’єднаній територіальній громаді у 24 регіонах України вперше обирали депутатів сільських, селищних, міських рад цих громад і відповідних сільських, селищних чи міських голів. Спостерігачі повідомляли про підвезення виборців і спроби видати бюлетені без паспорта.

Ще 9 днів від Саакашвілі

Партія «Рух нових сил» провела під Верховною Радою України так зване «загальнонаціональне віче», на яке зібралися кількасот осіб. Лідер цієї політичної сили Міхеїл Саакашвілі заявив, що дає українській владі час до 7 листопада, аби вона виконала їхні вимоги, а якщо вимоги не будуть виконані, то тоді треба буде шукати інші мирні форми для досягнення результату. «Ми не можемо тут стояти вічно», – сказав Саакашвілі.

Конопляний марш свободи

Тим часом вулицями Києва пройшли люди, що вимагали декриміналізації марихуани. Серед основних вимог учасників акції – збільшення дозволених обсягів зберігання без мети збуту, повна рeорганізація органів контролю і боротьби з наркотиками та доступ українців до лікування медичним канабісом та препаратами на його основі. «Не судіть людей за дим», – написали на одному з плакатів. (Фотогалерея, де креативних написів більше)

За єдність Іспанії

А от у Каталонії, автономному регіоні на півночі Іспанії, прямий контроль над яким перебрав Мадрид через сепаратистські дії керівництва регіону, сотні тисяч людей вийшли на демонстрацію в регіональній столиці Барселоні на підтримку єдності країни. Натомість прихильники незалежності Каталонії наразі ніяких акцій не планують.

Ефект Чийгоза і Умерова

Двоє провідних діячів кримських татар, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, яких влада Росії звільнила з ув’язнення, повернулися до Києва і пообіцяли повернутися й до Криму. Лідери кримських татар назвали своїм головним завданням боротися за єдність України, за відновлення територіальної цілісності держави і за звільнення й інших українських політв’язнів, яких далі утримує Росія. А президент України на зустрічі з Умеровим і Чийгозом нарешті вручив їм давно присвоєні ордени.

А от чому звільнення з російських катівень Чийгоза та Умерова можна порівняти зі звільненням Надії Савченко, пояснює у своїй публікації політичний оглядач Віталій Портников.

Битва за «Парковий»

КВЦ «Парковий» – конгресно-виставковий центр разом із вертолітним майданчиком у серці Києва. Цей об’єкт був зведений найближчим оточенням Віктора Януковича – дані про його фінансування та будівництво були знайдені в резиденції «Межигір’я». Нещодавно цю будівлю захопили українські праворадикали з вимогою забрати об’єкт у людей Януковича на користь держави. Але президент України Петро Порошенко поспішив запевнити, що вертолітний майданчик вже у державній власності. «Схеми» вирішили перевірити, що саме мав на увазі президент. Адже насправді цей об’єкт у центрі Києва на той момент належав приватній фірмі, а не державі. Чому президент поспішив прозвітувати про те, чого немає? І кому насправді належить вертолітний майданчик у центрі Києва? Про це – у розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Але вже після оприлюднення цього розслідування, речниця генпрокурора України Лариса Сарган повідомила, що цей вертолітний майданчик 27 жовтня передали в управління державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Від «ворогів народу» до «ворогів-народів»

І до подій минулого. 80 років тому – у розпал Великого терору 1937–1938 років – радянське керівництво дійшло висновку що є не лише «вороги народу», а й цілі потенційно неблагонадійні «ворожі народи». Відтак другий етап кампанії Великого терору відзначився так званими «національними операціями». В чому полягала логіка терору за національною ознакою, читайте за цим посиланням.

Син генерала Петра Григоренка про батька, Росію та українську мову

Також цими днями в Києві, Харкові, Львові відбулись численні заходи зі вшанування 110-річчя від народження українського дисидента, генерала Петра Григоренка. Спеціально на урочистості зі США приїхав син генерала – Андрій Григоренко, який презентував ще й книгу спогадів про батька, написаних сучасниками. Яким був вплив батька на формування сина? Як складались їхні стосунки? Чи легко було бути дитиною відомої людини? Андрій Григоренко розповів про це Радіо Свобода.

Оживили солом’яного бичка

І на завершення про солом’яного бичка з народної казки. Українська анімація починає свою історію саме від мультфільму про солом’яного бичка, і цього року виповнюється 90 років від його виходу на екрани. Тому 20 українських митців із різних регіонів України вирішили «оживити» першого персонажа української анімації. Подивіться, яким різним він може бути.

Не бійтесь експериментувати і бути різними!

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