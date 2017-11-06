Радіо Свобода Daily: керівник МЗС Польщі розвернувся на порозі львівського музею

Ващиковський у Львові

Після гучної заяви про те, що Польща починає здійснювати процедури для недопуску людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди», міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відвідав Львів. Він поклав квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів, що поблизу музею «Тюрма на Лонцького». У програмі були відвідини музею, але польський міністр розвернувся на вході. «Міністр запитав у мене, чи Західна Україна була окупована у 1918 році. Я відповів, що так, що це була окупація. Відтак він різко розвернувся з порога і не зайшов у музей. Це було, на мою думку, зроблено зумисно, це зумисний політичний крок», – прокоментував Радіо Свобода на місці директор музею Руслан Забілий.

Представникам польських медіа Вітольд Ващиковський заявив, що Польща очікує від України реальних кроків щодо українсько-польського примирення у питаннях спільного історичного минулого і що українські пам’ятники, які збудовані в Польщі незаконно, без згоди польської влади, повинні бути визначені як нелегальні, а їхній демонтаж залежить від місцевого самоврядування. При цьому польський міністр не став прямо відповідати на запитання з приводу польських пам’ятників, встановлених в Україні самовільно, без згоди української влади і без дотримання українського законодавства. А на питання нашої кореспондентки «Чи Україна, на думку міністра, має діяти адекватно, як Польща?», польський міністр уникнув відповіді.

Рейди на рейви

І ще одна подія, що сталася у Львові. На позаминулих вихідних країна стежила за перебігом подій навколо поліцейського рейду у київському клубі Jugendhub, під час якого 32 відвідувачів запідозрили в ухиленні від призову і доправили – прямо посеред ночі – до військкомату. А вже цієї суботи вдосвіта про перевірку документів людьми у масках повідомили гості однієї зі львівських вечірок. Втім, у тамтешньому військкоматі будь-які затримання заперечують, обіцяючи надати детальнішу інформацію пізніше. То на що насправді мають право військкомати під час призову в Україні?

Мальцев проти Путіна

А от у Росії тим часом у Москві затримали понад 250 людей на націоналістичному мітингу. Йдеться про акції, які анонсував супротивник влади Росії В’ячеслав Мальцев, який визначає себе як націоналіста і анархіста, і його рух «Артпідготовка». Іще 2013 року він оголосив «революцію» і «початок нової історичної доби» на 5 листопада 2017 року. Він закликав своїх прихильників цього дня вийти в центри російських міст і стояти там, «доки президент Володимир Путін не подасть у відставку.

Сам Мальцев перебуває поза межами Росії. Улітку він утік із країни, коли, за словами його соратників, дізнався про кримінальну справу проти нього за екстремізм.

Пучдемон здався поліції

Карлес Пучдемон, усунений із посади президента регіональної влади Каталонії, автономного регіону на півночі Іспанії, здався федеральній поліції Бельгії. Разом із ним здалися і четверо так само усунених із посад міністрів його влади. Тепер вони мають постати перед слідчим суддею, який протягом 24 годин із часу затримання має вирішити їхню долю: чи взяти їх під арешт, чи відпустити на волю на певних умовах, на час слухання справи про їхню екстрадицію до Іспанії.

Далі коротенький календар із важливих для України подій.

Сьогодні, 6 листопада, у литовському Сеймі для послів США, Канади, Японії і країн ЄС презентуватимуть так званий «план Маршалла» для України. Якщо ініціативу Литви реалізують, то в Україні ВВП мав би щорічно зростати на 6-8%.

13 листопада в Белграді спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим

А 14–17 листопада в парламенті можуть розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу в другому читанні. Наразі до комітету з питань нацбезпеки надійшло вже 2 тисячі поправок.

Палаючий смолоскип Василь Макух

Шостого листопада минає 49 років від дня героїчної смерті Василя Макуха. Днем раніше, 5 листопада 1968 року, в самому центрі Києва на Хрещатику Василь Макух здійснив акт самоспалення, живим факелом він пробіг вулицею, закликаючи земляків до боротьби за незалежну, вільну Україну та за незалежну і вільну від окупантів Чехословаччину. Життя Василя Макуха не врятували, але його вогонь палає й досі. Про його героїчний вчинок більше читайте тут.

«Вбивця антибіотиків»

«Вбивця антибіотиків» – так називають розробники свій апарат, який дозволяє проводити безкровні операції майже на всіх органах. Українські науковці вважають свою розробку унікальною, адже найближчий аналог перекупила фармацевтична компанія для зупинки його виробництва. В Україні за допомогою цього апарату вже проведено кількасот операцій, які підтвердили ефективність методики. Протягом 10 років вчені намагаються просунути свій винахід для серійного виробництва, але стикаються із типовою бюрократією. Про диво-пристрій, що здатен врятувати тисячі життів Радіо Свобода розповів керівник проекту, завідувач кафедри біобезпеки та здоров’я людини факультету біомедичної інженерії КПІ, професор Ігор Худецький.

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