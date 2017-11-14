МЗС Росії запідозрили у фінансуванні протестів проти латиської як єдиної мови в школах Латвії

Цю реформу Міністерство освіти і науки Латвії готувало кілька років. Зараз в школах діє система «60х40»: 60 відсотків предметів діти вивчають латиською мовою, 40 відсотків – рідною (наприклад, російською, польською чи українською). Наприкінці цього навчального року всі іспити випускники будуть складати латиською мовою. Остаточний перехід освіти на державну мову – логічне завершення реформи, вважають в Міністерстві освіти і науки Латвії та парламенті.

Повинен нарешті настати момент, коли державна мова буде на першому місці

«Те, що будуть невдоволені цією реформою, факт. Але Латвія – вже давно незалежна країна. Повинен нарешті настати той момент, коли державна мова буде на першому місці», – вважає депутат Сейму від «Національного об'єднання» Карліс Кресліньш.

Щойно міністерство оголосило про реформу, в Ризі відбувся пікет за російську мову в школах. Акція привернула велику увагу громадськості насамперед через те, що участь в ній брали переважно пенсіонери.

Організація «Русский союз Латвии», яка провела протест, згідно з інформацією Латвійського бюро із захисту Сатверсме [Конституції], отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії. У 2014 році союз уклав договір про співпрацю з партією «прем’єра» Криму.

Про те, що проросійські діячі можуть використовувати питання мови для збільшення своєї популярності перед виборами, заявили в Поліції безпеки. Там відзначили, що стежать за такими активістами і дають свої рекомендації Міністерству освіти. За даними останнього опитування, 65 відсотків жителів країни схвалюють перехід освіти на латиську мову. Підтримує реформу і Рада з національних меншин, і парламентська опозиція.

Остання згодна з тим, що перехід на латиську мову в школах необхідний, звісно, за умови, що все відбувається поступово і без шкоди якості освіти. Прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс заявив, що рішення щодо мовної реформи в школах треба ухвалити до кінця лютого, щоб його не можна було використовувати в передвиборчих перегонах.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»