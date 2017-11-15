Радіо Свобода Daily: заява співробітниці НАЗК Соломатіної може поставити під ризик євроінтеграцію?

Соломатіна проти Корчак

Співробітниця НАЗК зробила гучну заяву. З неї і почнемо. Система електронного декларування статків в Україні використовується для покривання лояльних до влади чиновників, розправи над опонентами та особистого збагачення керівництва НАЗК, заявила директор департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ганна Соломатіна.

«НАЗК – не є самостійним органом, а є повністю контрольованим владою. Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента – так званий куратор (для нагляду – ред.) за НАЗК у вересні цього року. Він пропонував, щоб усі проекти рішень НАЗК спочатку розглядалися в Адміністрації президента ним, а потім вже – на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від таких пропозицій», – зазначила вона, закликавши провести міжнародний аудит НАЗК, відсторонивши на цей час голову агентства Наталію Корчак.

Якщо згадані факти підтвердяться, це ставить під ризик європейську інтеграцію України, вважає народний депутат Світлана Заліщук із парламентського комітету у закордонних справах.

У самому ж НАЗК заяву Соломатної заперечують та анонсують позов до суду. А в Адміністрації президента заявляють, що не мають інструментів впливу на НАЗК. Як ідеться у відповіді Адміністрації президента на запит Радіо Свобода, заяви Ганни Соломатіної, «очевидно, слід розглядати в площині її робочих і особистих стосунків з керівництвом НАЗК». Хочете ще деталей цієї історії? Тоді клікайте тут.

​Дружити заради рейтингів

І якщо всередині антикорупційних органів сварки, то у Верховній Раді дружба. Щоправда заради рейтингів. Політичний листопад став місяцем партійних зібрань. «Народний фронт» уже мав з’їзд, «Блок Петра Порошенка» – форум. Планує провести свої збори партії і «Батьківщина», хоч і змінивши в останній день заплановане місце. На таких зібраннях озвучуються політичні амбіції та плани щодо майбутніх виборів. Скажімо, вже схоже на те, що розмови про ймовірне об’єднання двох найбільших фракцій – «Народного фронту» та БПП – стихли. Чи можуть вони ще передумати? І чи не планують «здружуватись» інші політичні сили заради вищих відсотків?

Завершимо цей політичний блок ще трьома новинами про результати роботи депутатів. Так, парламентарі…

...схвалили в першому читанні держбюджет-2018

...підтримали в другому читанні законопроект про сільську медицину

...надали статус учасника бойових дій постраждалим під час Революції гідності ​

Музика не за політикою

Із великим успіхом днями пройшов концерт гурту ONUKA в Празі. Публіка сприйняла виступ української електро-фолк команди особливо тепло, не відпускаючи музикантів зі сцени ще чверть години після запланованого закінчення концерту. Самі музиканти дещо хвилювалися через події, які відбулися напередодні, коли концерт опинився під загрозою зриву через те, що його організатори вирішили об’єднати виступ ONUKA з виступом гуртів із Росії під назвою «Шоукейс нової музики з Росії та України». В результаті принципової позиції українських активістів, самого гурту ONUKA, завдяки допомозі посольства України в Чехії, виступ ONUKA відбувся в сольному форматі, а шанувальники цієї групи по вінця заповнили зал празького клубу «Акрополіс». Перед виступом ONUKА Радіо Свобода мало можливість поспілкувалася з лідером гурту Натою Жижченко про її творчість, про те, як народжуються пісні, й про ті сцени, про які вона ще мріє. ​

Як отримати гроші на ідею

Ви – громадська організація і хочете втілити якийсь соціальний проект? Або вже придумали фестиваль, але не вистачає фінансування? Тоді можна отримати грант або задіяти краудфандінг – тобто «народне фінансування». Але як добути ці гроші? Щоб допомогти громадським ініціативам зі Сходу і всієї України правильно шукати кошти під проекти, Радіо Донбас.Реалії підготувало підказку. У першій розповідь про те, як же правильно подаватися на гранти.

​Втілюйте свої креативні ідеї!

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