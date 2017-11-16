Радіо Свобода Daily: російська редакція Радіо Свобода може стати «іноземним агентом»

Міжнародний десант у Києві

Із візитом до Києва – міжнародний десант політиків та дипломатів. Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл та комісар Європейської комісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган зустрілись із українськими високопосадовцями. У центрі уваги – територіальна цілісність, реформи та свобода медіа. Що розповіли «високі гості» про миротворців на Донбасі, летальну зброю та санкції, читайте за лінком.

Бліц-новини далі.

Суд у Києві залишив без розгляду позов щодо засекречення рішення про конфіскацію коштів Януковича

Суд у Харкові продовжив домашній арешт Нелі Штепі, але відпустив її на лікування.

А директор табору «Вікторія», де сталася пожежа, Петрос Саркісян вніс заставу в розмірі 128 тисяч гривень і його звільнили з-під варти.

Захоплення влади у Зімбабве

Події у Зімбабве. Далеко від України, чи не так? Але про це теж варто розповісти. Отже, військові Зімбабве заявили, що захопили владу в результаті спланованої операції на «кримінальне оточення» 93-річного президента Роберта Мугабе, яке «завдавало соціальних та економічних страждань». При цьому військові заявили, що 93-річний лідер і його сім'я – в безпеці. За даними місцевих ЗМІ, Мугабе готується подати у відставку. Примітно, що Мугабе, якого ЗМІ називають «великим самобутнім патріархом африканської політики», правив у Зімбабве останні 37 років. За цей час його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини, корупції та расизмі, а його правління багато опозиціонерів в країні прямо називали диктатурою. А ще він встановив собі пам'ятник.

Радіо Свобода –​ «іноземний агент»?

У Росії, тим часом, Держдума ухвалила важливий документ, що дозволяє зараховувати ЗМІ до так званих «іноземних агентів». Тепер його ще повинен підписати Володимир Путін. Рішення про внесення відповідних поправок ухвалили після того, як фінансований Москвою телеканал RT заявив, що виконує вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента». Застосування цього закону регламентоване тільки бажанням (або небажанням) російської влади створювати проблеми тому чи іншому медіа. Російська редакція Радіо Свобода вже отримала попередження про обмеження у роботі через майбутній закон.

Секрети «Лебединого озера»

І про високе. Зірки балету зі світовим ім’ям вирішили представити українському глядачеві «Лебедине озеро». Головні жіночі партії Одетти та Оділлії виконує прима-балерина міланського Ла Скала та Бостонського театру Петра Конті. Партію принца Зігфріда виконує прем’єр балету Національної опери України Олександр Стоянов. Такий дует народився невипадково, але для глядача представлений вперше. Петра Конті прибула до України незадовго до спектаклю і Радіо Свобода потрапило на першу репетицію двох артистів балету зі світовим ім’ям. Вперше спробували себе в парі артисти балету перед камерою Радіо Свобода. Петра Конті відразу ж зізналася, що партія в «Лебединому озері» є особливою для неї. Це перший її великий спектакль, в якому вона виступає, після операції через рак.

Долайте труднощі з високо піднятою головою!

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