Учасник переговорів у Мінську Віктор Медведчук попросив президента Росії Володимира Путіна сприяти в обміні полоненими. Медведчук заявив, що Україна готова звільнити 306 осіб, і розраховує на звільнення бойовиками 74 осіб. Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками незаконних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука». Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників. Що приховано за цими заявами і чи дійсно відбудеться обмін? Про це у програмі «Ваша Свобода» – Григорій Перепелиця, політолог; Дмитро Орєшкін, російський політолог; Марк Фейгін, адвокат.

Ведучий: Віталій Портников.