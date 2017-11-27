СБУ проти «Сватів», Зеленський проти «кумів»? – Ранковий ефір Радіо Свобода

В Україні не знають куди подіти позичені кошти? Що крім грошей цікавить українську молодь? Чому нове покоління зневажає політику? Зеленський проти «кумів», СБУ проти «Сватів»?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: народний депутат (фракція «Батьківщина») Олексій Рябчин, екс-міністр економіки Павло Шеремета та екс-перший заступник міністра економіки Анатолій Максюта; політтехнолог Олег Саакян та заступниця директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо; заслужена артистка України Ольга Сумська, продюсер Дмитро Чекалкін та сценарист Ярослав Войцешек.