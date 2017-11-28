Росія керує «сепаратистами» на Донбасі аж до найдрібнішого підрозділу – конгресмен CША

«Ми вважаємо, що маємо пшеничні поля в Оклахомі! Господи! Вам треба побачити Україну!», – наголосив конгресмен Стів Рассел, ділячись враженнями від свого візиту до України в інтерв’ю місцевому теле-шоу «Оклахомець». «Україна – унікальна країна. Вони годували хлібом весь світ», – додав він.

«Водночас, як Вам відомо, Росія незаконно відрізала собі частини їх території – Крим, регіон Донбасу, який знаходиться на сході України, – наголосив Рассел. – Там вони фактично керують так званими «сепаратистами», які насправді не є сепаратистами. Очевидно, що ними керує Росія аж до найдрібнішого підрозділу і дає їм обладнання».

«Вони (росіяни – ред.) фактично незаконно відрізали собі пару міст з територіями, пару регіонів, які за площею становлять третину Оклахоми. Просто відрізали. І це – проблема», – сказав конгресмен.

Під час свого візиту конгресмен відвідав 45-ту бригаду Національної гвардії Оклахоми, військові якої «навчають українських військових».

Він так пояснив, чому в США має хвилювати те, що відбувається в Україні: «В НАТО є країни на сході Європи – Польща, Румунія, країни Балтії – якщо на них нападе Росія, це означатиме війну для Сполучених Штатів через НАТО».

«Саме тому нам небайдуже, – пояснив конгресмен. – Ми маємо переконатись, що ці країни можуть захистити себе, і Росія ними не скористається, тому що якщо вони це зроблять, то через якусь невелику країну у нас можуть виникнути зобов’язання в рамках НАТО і може бути велика війна. Тому наша гвардія з Оклахоми допомагає цьому запобігти, і ми їм вдячні».

Рассел був глибоко вражений боротьбою України за незалежність: «Вони (українці – ред.) відокремились від Радянського Союзу на початку 1990-х, однак, цікаво, що коли говориш з ними, у них відчуття, що вони здобули справжню незалежність для себе лише протягом останніх років».

Українці «дивляться на Захід і хочуть майбутнього як демократичної, незалежної України. Мені приємно, що Оклахома відіграє роль в цьому, захищаючи їх», – зазначив конгресмен Стів Рассел.