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29 Листопад 2017, Київ 06:43
Новини | Політика

П’ять шляхів «контрабасу» на ОРДЛО – ранковий ефір Радіо Свобода

Хто «кришує» незаконну торгівлю з окупованою частиною Донбасу? Зима близько, і синоптики знають якою вона буде. Чи можуть Україна і Росія одночасно бути в ПАРЄ?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: голова секретаріату Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб, аналітик НАКО Артем Давиденко та учасник АТО, волонтер Андрій Римарук; завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів метеорологічного інституту НАН України, професор Вазіра Мартазінова і народний синоптик Леонід Горбань; старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко та посол України в ПАРЄ Дмитро Кулеба.

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