Український політичний клас здатний сам себе «доїсти» і без російського втручання – експерт

Росіяни намагатимуться вплинути на громадську думку, а не безпосередньо на виборчий процес в Україні. Так прокоментував заяву СБУ про цілеспрямовану роботу Росії з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина в ефірі Радіо Свобода. Водночас політичний експерт Артем Нікіфоров зазначив, що українці надто перебільшують зацікавленість Росії у внутрішній політичній ситуації країни – в росіян вистачає власних проблем. На думку експертів, Росії взагалі не обов’язково втручатися у вибори, для того, щоб в подальшому впливати на ситуацію в Україні.

СБУ зі своєю заявою про спроби фальсифікації Росією виборів в Україні працює в режимі «капітан очевидність», зазначає політолог Петро Олещук. За його словами, якщо Росія втручалася у вибори США, то в українські тим більше буде.

Яка може бути мета? Від найочевиднішої – підтримка проросійських сил, до просто ескалації конфліктної ситуації, щоб це все переросло в якесь громадянське протистояння

«Очевидно, Росія, в принципі, може мати відповідні плани і було б дивно, якби вона їх не мала. Яка може бути мета? Від найочевиднішої – підтримка проросійських сил, до просто ескалації конфліктної ситуації в Україні і накопичення суперечностей для того, щоб це все переросло в якесь громадянське протистояння», – каже Олещук.

Росія, за словами експерта, робитиме ставку не на конкретну кандидатуру на крісло президента, а швидше на загальну дестабілізацію ситуації в країні.

Росіяни, вочевидь, втручалися і в минулі, і в позаминулі вибори в Україні, констатує головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина. Але Росія насамперед працює з громадською думкою, а не з виборчим процесом. Подібні технології вона застосовувала і на виборах в США, Франції, Німеччини, і навіть Естонії. Втім, вирішального впливу, за його словами, вона там не мала, не матиме і в Україні.

Є підстави вважати, що дуже несподівані політики користуються послугами саме російських «ботоферм»

«Росіяни активно працюють з українськими соціальними мережами, і для людей, які займаються інформаційним бізнесом – це не новина. В тому ж «Фейсбуці» працюють, так звані, «ботоферми» російські. Є підстави вважати, що дуже несподівані політики користуються послугами саме російських «ботоферм», – зазначив Щербина в ефірі «Ранкової Свободи».

Але в Україні вирішальний вплив все ж таки має телевізор, переконаний він. Одна з найулюбленіших тактик росіян – це домовленість з власниками телеканалів. Хоча, вони й без них, вправно подають вигідну для Росії інформацію: «Це набагато ефективніше в Україні, аніж якісь складні схеми, хакерські атаки. Достатньо корумпувати власників телеканалів».

Журналіст вважає, що ще одним методом втручання Росії можуть бути спроби виставити Україну не в кращому світлі.

«Росіяни намагатимуться виставляти Україну failed state, «державою, що не відбулася» – оце буде пріоритетним напрямком її роботи», – говорить Щербина.

Політичний експерт Артем Нікіфоров зазначає, що заява заступника голови СБУ Віктора Кононенка не має конкретних процесуальних кроків, тому виглядає не достатньо обґрунтованою.

Заяви (СБУ) виглядають як спроба у подальшому впливати на якихось кандидатів. Показати пальцем і сказати: «Він працює на Росію»

«Заяви, які не несуть жодного фактичного обґрунтування, виглядають як спроба у подальшому впливати на якихось кандидатів. Показати пальцем і сказати: «Він працює на Росію», – передбачає Нікіфоров.

За його словами, росіянам не потрібно навіть втручатися у вибори для того, щоб в подальшому впливати на ситуацію в країні.

Яка вірогідність того, що ті кандидати, які потраплять в парламент, що з ними неможливо буде домовлятися після виборів?

«Яка вірогідність того, що ті кандидати, які потраплять в парламент, що з ними неможливо буде домовлятися після виборів? Це на Заході, якщо кандидат декларує свої позиції під час виборів, то скоріше за все він дотримуватиметься своїх задекларованих поглядів. У нас ні», – пояснює експерт.

Тому за великим рахунком, для українців немає значення, хто бере участь у виборах та хто перемагає, говорить Нікіфоров. За його словами, українці перебільшують зацікавленість Росії у внутрішній ситуації в Україні – в них вистачає власних проблем. І додає: українська влада настільки успішно справляється із функцією дискредитації нашої країни, що жодних спроб Росії просто не потрібно.

З ним погоджується Сергій Щербина.

«Український політичний клас здатний сам себе доїсти дуже швидко і без жодного зовнішнього втручання», – говорить журналіст.

Втім, він зазначає, що іноді втручання Росії здатне мати і позитивний вплив на Україну: воно може консолідувати суспільство та стабілізувати ситуацію в країні.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

​