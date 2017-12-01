Радіо Свобода Daily: ГПУ та СБУ зірвали розслідування НАБУ щодо корупції в міграційній службі?

У сьогоднішньому огляді багато суперечок і протистоянь.

ГПУ проти НАБУ

Події навколо ключових антикорупційних відомств України за останні два дні розгортались немов у детективному серіалі. Надвечір 29 листопада Державна міграційна служба зробила гучну заяву. Мовляв, «агент Національного антикорупційного бюро» намагався дати хабара першій заступниці голови ДМС Діні Пімаховій.

Директор НАБУ Артем Ситник обурений. За його словами, ГПУ та СБУ завадили продуманим слідчим діям бюро. Детектив під прикриттям, син екс-депутата-«регіонала» Сергій Боярський мав розкрити корупційну схему найвищого керівництва ДМС, сказав Ситник. І Пімахова у ній – лише одна з фігурантів. І хоч за півроку вдалось зібрати багато доказів і документів, операцію зірвано, кажуть у НАБУ. Надалі детективи аналізуватимуть, чи є підстави відкрити кримінальне провадження по тих фактах, які вдалось встановити. Усі версії того, що сталося зібрані за лінком.

RT втратило акредитацію в Конгресі США

На новий оберт пішло і американсько-російське «прес-протистояння». Кореспондентів російської мережі мовлення за кордон RT позбавили акредитації в Конгресі США після того, як вона була змушена зареєструватися іноземним агентом. У Росії заявляють про вибірковість такого підходу і обіцяють «дзеркальні» і «симетричні» заходи у відповідь.

Як посварилися Вашингтон із Лондоном

Президент США Дональд Трамп викликав обурення у Британії, а також різку критику з боку прем’єр-міністра Терези Мей, яка розкритикувала його за ретвіт антиісламських відео крайньої правої організації.

«Тереза Мей, не зосереджуйся на мені, зосереджуйся на деструктивному радикальному ісламському тероризмові, який має місце всередині Сполученого Королівства. У нас все гаразд», – написав в Твіттері Дональд Трамп.

Мер Лондона Садік Хан вже закликав скасувати планований візит президента Трампа до Британії. Прем’єр Мей водночас заявила, що навіть якщо Британія та США тісно співпрацюють, це не означає, що не можна відверто сказати іншому партнеру, що щось є не так.

Далі про важливе, але вже з меншою кількістю деталей.

Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на 2 мільйони євро. Це озброєння, яке використовувалося до переходу Литви на стандарти НАТО. Основну частину становлять понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони набоїв.

Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що Україні необхідно ухвалити закон про колаборантів – за прикладом післявоєнної Франції часів де Голля. За словами міністра, головний критерій – «кров і життя українських солдат на руках». Чи потрібно покарати колаборантів і кого вважати такими?

Євген Мураєв, народний депутат та номінальний власник телеканалу NewsOne, в ефірі свого ж медіа назвав події кінця 2013–початку 2014 року в Україні державним переворотом. У відповідь кілька депутатів покинули студію. Хто закликає бойкотувати телеканал, а хто підтримує Мураєва? Читайте про це в огляді соцмереж.

А на завершення ми залишили для Вас цікаву інфографіку. Але радимо: перед тим, як сісти за кермо, не варто вживати алкоголь взагалі!

Ну і, звісно, краще ні з ким не сваріться!

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