Чи наблизить Україну до вступу в НАТО і ЄС референдум із цих питань?

Люди з інвалідністю: боротьба за доступне середовище триває.

Земельна реформа відкладається через кадастр.

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: голова правління ГО «За демократію через право» Марина Ставнійчук, політик, громадський діяч Микола Томенко, експерт-міжнародник Ігор Тодоров; паралімпієць, співзасновник ініціативи «Доступно.UA» Дмитро Щебетюк, економіст, колишній голова Львівської ОДА Юрій Турянський; економіст Євген Олейніков, заступник голови ГО «Аграрна рада» Денис Марчук.