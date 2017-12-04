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04 Грудень 2017, Київ 06:49
Новини | Політика

В НАТО і ЄС – через референдум? – ранковий ефір Радіо Свобода

Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (ліворуч). Київ, 10 липня 2017 року

Чи наблизить Україну до вступу в НАТО і ЄС референдум із цих питань?

Люди з інвалідністю: боротьба за доступне середовище триває.

Земельна реформа відкладається через кадастр.

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: голова правління ГО «За демократію через право» Марина Ставнійчук, політик, громадський діяч Микола Томенко, експерт-міжнародник Ігор Тодоров; паралімпієць, співзасновник ініціативи «Доступно.UA» Дмитро Щебетюк, економіст, колишній голова Львівської ОДА Юрій Турянський; економіст Євген Олейніков, заступник голови ГО «Аграрна рада» Денис Марчук.

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