США про події навколо Саакашвілі: «Закликаємо Україну поважати верховенство права»

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт під час брифінгу 5 грудня прокоментувала події в Києві, де за невдалою спробою правоохоронців затримати колишнього президента Грузії, українського опозиційного політика Міхеїла Саакашвілі відбулися акції протесту.

Якщо вони когось затримують, заарештовують когось тощо, це повинно відповідати законам і нормам цієї країни, а також міжнародним зобов’язанням щодо прав людини, і ми закликаємо Україну поважати верховенство права

«Я б сказала, взагалі ми уважно стежимо за цією ситуацією і тим, що відбувається в Києві», – заявила речниця Державного департаменту.

«Ми перебуваємо в тісному контакті, маємо добрі стосунки з урядом України. Однак це не означає, що ми погоджуємося з ними абсолютно в усьому. Ми закликаємо владу України до деескалації цієї ситуації. Ми, звичайно, бачили повідомлення про різну активність на вулицях там. Ми закликаємо всі сторони уникати насильства та дотримуватися верховенства права та міжнародних зобов’язань. Що ж до подробиць справи, ми не можемо про це говорити, тож я маю спрямувати вас з цим запитанням до уряду України. Але уряд України, і ми казали про це багато разів раніше, як ми робимо і стосовно інших урядів, – якщо вони когось затримують, заарештовують когось тощо, це повинно відповідати законам і нормам цієї країни, а також міжнародним зобов’язанням щодо прав людини, і ми закликаємо Україну поважати верховенство права».

Раніше у вівторок Генеральна прокуратура України оприлюднила запис буцімто розмови представників Саакашвілі та представників бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також власне Саакашвілі та Курченка про варіанти співпраці. Відповідно до записів, на повернення Саакашвілі до України з проривом кордону раніше було витрачено сотні тисяч доларів.

Представник Саакашвілі, відповідно до запису, отримував гроші від Курченка, сам Курченко у розмові висловив Саакашвілі зацікавленість у співпраці з метою відновлення контролю за бізнесом в Україні. Саакашвілі висловив готовність розглядати таку співпрацю. При цьому Курченко заявляв, що має допуск до «кабінетів» у Росії. Відповідно до записів, представники Саакашвілі та Курченка неодноразово говорили про можливість ескалації протистояння з владою України з метою збільшення підтримки Саакашвілі серед населення. Співрозмовники згадували, що учасники мітингів на підтримку Саакашвілі є проплаченими, а кияни не виявляють цікавості до підтримки акцій протесту.