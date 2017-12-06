Протести через Саакашвілі вказують, що люди не вірять правоохоронній системі – експерт

Ситуація навколо спроби затримання колишнього президента Грузії, опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі вказує на недовіру до правоохоронної системи в Україні. Про це у коментарі Грузинській службі «Голосу Америки» заявив Андерс Ослунд, західний економіст, який багато років спеціалізується на аналізі подій в Україні, експерт дослідницького центру Atlantic Council.

Найбільше вражає у протестах, які вибухнули у Києві, мабуть, те, наскільки виросла недовіра до правоохоронних органів

«Найбільше вражає у протестах, які сьогодні вибухнули у Києві, мабуть, те, наскільки виросла недовіра до правоохоронних органів. СБУ та ГПУ активні українці вважають найбільш незаконними корпоративними рейдерами. Незграбні спроби заарештувати Міхеїла Саакашвілі у багатьох викликали асоціацію зі спробою використати правоохоронців для обмеження політичної свободи», – заявив Ослунд 5 грудня.

Експерт також наголосив на тому, що ситуація довкола Саакашвілі розгортається на фоні провалу ключових реформ.

Незграбні спроби заарештувати Міхеїла Саакашвілі у багатьох викликали асоціацію зі спробою використати правоохоронців для обмеження політичної свободи

«Громадянське суспільство дуже розчароване провалом судової реформи, бо 25 із 113 суддів Верховного суду були названі корумпованими. Протягом останніх двох тижнів СБУ та ГПУ ведуть протизаконну кампанію, спрямовану проти НАБУ, яка вже викликала підозри у спробах уряду знищити цей антикорупційний орган», – також заявив Ослунд.

На час написання матеріалу Міхеїл Саакашвілі отримав статус втікача від правоохоронних органів в Україні. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Сам екс-президент Грузії, опозиційний український політик Саакашвілі, після звільнення з рук правоохоронців перебував на мітингу перед Верховною Радою.

Раніше у вівторок ГПУ оприлюднила запис буцімто розмови представників Саакашвілі та представників бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також власне Саакашвілі та Курченка про варіанти співпраці. Відповідно до записів, на повернення Саакашвілі до України з проривом кордону раніше було витрачено сотні тисяч доларів.

Представник Саакашвілі, відповідно до запису, отримував гроші від Курченка, сам Курченко у розмові висловив Саакашвілі зацікавленість у співпраці з метою відновлення контролю за бізнесом в Україні. Саакашвілі висловив готовність розглядати таку співпрацю. При цьому Курченко заявляв, що має допуск до «кабінетів» у Росії. Відповідно до записів, представники Саакашвілі та Курченка неодноразово говорили про можливість ескалації протистояння з владою України з метою збільшення підтримки Саакашвілі серед населення. Співрозмовники згадували, що учасники мітингів на підтримку Саакашвілі є проплаченими, а кияни не виявляють цікавості до підтримки акцій протесту.