Радіо Свобода Daily: звільнений Соболєв і зниклий законопроект про звільнення Ситника

Розпочнемо з того, що у депутатів минулий робочий день видався напрочуд довгим і продуктивним. Про користь чи шкоду їхньої роботи судіть самі. Перелік того, що вже ухвалили в парламенті далі.

Отож депутати…

Схвалили державний бюджет. Всі основні цифри тут. Скажемо лише, що на 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні, а мінімальна зарплата з 1 січня складатиме 3723 гривні.

Звільнили народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету. Тепер фактичним керівником антикорупційного комітету буде депутат Юрій Савчук (фракція «Блок Петра Порошенка»)

Продовжили мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року.

Зробили перший крок до руйнування системи електронних державних закупівель Prozorro (принаймні так заявляють у Мінекономрозвитку).

А ще схвалили постанову, якою збільшили собі посадовий оклад. Так, голові Верховної Ради пропонують призначити оклад у розмірі 18 528 гривень, першому заступнику – 17 756 гривень, заступнику – 16 984 гривні, а членові комітету – 15 440 гривень (йдеться лише про оклади, без урахування надбавок і премій).

Зведений курок для НАБУ

Втім, варто поговорити не лише про те, що депутати зробили, але й те що не зробили. Так, у Верховній Раді України на голосування не виносили проект закону про звільнення голів антикорупційних органів. Секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому не було цього документа. Чому це сталося і чи послабиться після цього тиск на НАБУ? «Законопроект можуть спробувати проштовхнути ще раз. Мені здається, його не відкличуть, а продовжуватимуть тиснути далі. Це такий собі зведений курок», – вважає головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов.

Всі дороги ведуть в АП

Як відомо, працювати допізна люблять не лише під куполом Верховної Ради, але й в Адміністрації президента. Уже традиційно журналіст Сергій Андрушко провів кілька тижнів біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації. Чи нема серед них, скажімо, прокурорів та суддів, які мали б бути незалежними та триматись подалі від політики? Чи не заходять до Адміністрації президента бізнесмени із сумнівною репутацією та суперечливим минулим? Відповіді – у спеціальному розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Палестинський Червоний Півмісяць

І до подій у світі. Десятки людей постраждали під час сутичок з ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан, які почалися після визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Здебільшого люди постраждали унаслідок застосування силовиками сльозогінного газу, ще щонайменше шестеро людей отримали травми від гумових куль.

Ця заява Трампа змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах із палестинцями. Країни Близького Сходу засудили таке рішення, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін. Екстрене засідання з цього приводу сьогодні відбудеться у Раді безпеки ООН.

«Яка «несподіванка»!»

Як то кажуть, «ніколи такого не було і ось знову»: Володимир Путін вирішив балотуватися в президенти Росії. На цей пост він висуває свою кандидатуру вже вчетверте протягом останніх 17 років. Інтригу тримав до останнього. Навіть за декілька годин до офіційної заяви, виступаючи у Нижньому Новгороді перед робітниками автозаводу, не зміг чітко відповісти – йтиме у 2018 році на вибори чи ні. Така заява помітно «здивувала» користувачів соцмереж. Тож якщо хочете підняти собі настрій, ось тут зібрані кілька дотепів.

Найдавніша і найбільша чорна діра

І трішки космосу на завершення. Американські науковці повідомили про виявлення найстарішої і найбільшої з досі зафіксованих чорних дір. Це небесне явище, за їхніми даними, у 800 мільйонів разів більше, аніж Сонце. Крім того, виявлений квазар налічує 13,1 мільярда років, тоді як, для порівняння, Землі близько 4,5 мільярдів років.

Ми ж бажаємо, щоб у чорних дірах зникли усі Ваші незгоди і проблеми!

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