«Образ непокори»: нова справа проти Володимира Балуха

Українському активістові Володимиру Балухові висунули нове звинувачення. Цього разу російські силовики в Криму закидають йому «дезорганізацію роботи виправних установ»: нібито під час огляду в камері Володимир Балух вдарив співробітника СІЗО.

Раніше активіста засудили до трьох років і семи місяців колонії суворого режиму, а також зобов’язали виплатити штраф у розмірі 10 російських неоподатковуваних мінімумів доходів громадян нібито за зберігання боєприпасів. Однак російський Верховний суд Криму скасував вирок і направив справу на перегляд до того ж суду. Зараз Володимир Балух перебуває під домашнім арештом.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник відзначає, що нове звинувачення буквально виникло зі скарг самого Володимира Балуха.

Це більш серйозне покарання, ніж Володимир Балух міг отримати за основною сфабрикованою справою – за «зберігання боєприпасів»

«Стаття про дезорганізацію роботи виправних установ передбачає покарання у вигляді п’яти років в’язниці. Це ще одна сфабрикована справа. Коли Володимира Балуха вивозять до Роздольненського суду, то його переводять до місцевого ізолятора тимчасового утримання. Тамтешній начальник Валерій Ткаченко не раз ображав підсудного і навіть його матір, піднімав на нього руку. Конфлікт між ними почався ще 2016 року, а перші заяви до поліції про зловживання захист Володимира Балуха подав у квітні. В результаті українця зробили не постраждалим, а обвинуваченим. Спочатку йому пред’явили застосування насильства відносно представника влади, а тепер ось перекваліфікували. За новою статтею менше шансів отримати умовний термін. Більше того, це більш серйозне покарання, ніж Володимир Балух міг отримати за основною сфабрикованою справою – за «зберігання боєприпасів», – каже вона.

Ольга Скрипник додає, що відсутність реакції поліції на першу заяву Володимира Балуха проти Валерія Ткаченка – серйозне порушення за російськими законами, насадженими у Криму.

Розраховувати на правову позицію суду щодо українця складно, бо всі дії суддів до того були незаконними, так само, як і всі рішення проти нього

«Поки що звинувачення проти Володимира Балуха не об’єднали в одну справу, і передбачити, як у суді можуть скласти або по-іншому врахувати різні терміни ув’язнення, поки неможливо. Розраховувати на правову позицію суду щодо українця складно, бо всі дії суддів до того були незаконними, так само, як і всі рішення Роздольненського суду проти нього. Як допомогти політв’язневі – питання. За умовами домашнього арешту він не може ні з ким контактувати. Крім того, Володимир Балух принципово вирішив не взаємодіяти з російським омбудсменом Тетяною Москальковою – тільки з українським уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською. Та, в свою чергу, вже контактує з росіянами, коли треба дізнатися, наприклад, про стан здоров’я українця», – каже Скрипник.

Координатор кримського Євромайдану, гендиректор українського держпідприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун пропонує не припиняти акції на підтримку Володимира Балуха, щоб змусити росіян звільнити його.

Володимир Балух – зразок непокори окупантам у Криму

«Володимир Балух – зразок непокори окупантам у Криму. Він не відмовився від свого паспорта, від українського прапора, від символіки. Зрозуміло, росіяни не могли залишити це просто так: Володимир Балух міг стати прикладом для багатьох інших. Тому вони з такою ненавистю знищують у Криму все українське. Було б чудово, якби наше МЗС активніше включилося в захист незломленого українця та знайшло би спосіб визволити його з незаконного ув’язнення. Активісти на материковій Україні постійно проводять акції на підтримку Володимира Балуха, пишуть звернення до міжнародних інстанцій. Ми робимо все, щоб про нього не забули, щоб окупанти були змушені випустити українця під тиском громадськості, як це вже бувало в Криму раніше», – каже Щекун.

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії