«Крим – це Україна!» – наголосив посол США в Росії

Посол США в Росії Джон Гантсман заявив, що будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом, знає, що Крим – це Україна.

Про це йдеться у відеоролику посольства США в Росії, опублікованому в Twitter у середу.

Посол Гантсман відповідає, як зазначається у твіті, на одне із запитань росіян, яке вони ставлять найчастіше: «Кому належить Крим?».

«Не потрібно питатися американського посла, щоб отримати ясну відповідь на це запитання. Відповісти Вам може будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом. Крим – це Україна!», – заявляє Гантсман.

«У рамках пошуків та реалізації нормалізації та поліпшення російсько-американських відносин Україна і відновлення територіальної цілісності України – абсолютно необхідні», – відповів на запитання про те, кому належить Крим посол США в Росії Джон Гантсман.