Новий посол США в Росії пообіцяв працювати для «відновлення довіри» і «представляти американські цінності»

Новий посол США в Росії Джон Гантсман, вручивши російському президентові Володимирові Путіну вірчі грамоти, заявив, що має намір працювати для відновлення довіри між двома країнами і для зміцнення двосторонніх відносин на основі співробітництва у спільних інтересах.

При цьому американський дипломат додав, що має намір зустрітися «з росіянами з найрізноманітніших сфер суспільства», щоб «обмінюватися поглядами» і «представляти американські цінності», мовиться в повідомленні посольства США.

Путін на церемонії у Кремлі, зі свого боку, зазначив, що відносини між Москвою і Вашингтоном «не можуть викликати задоволення», і заявив, що Росія виступає за «конструктивну, передбачувану і взаємовигідну співпрацю» зі США.

При цьому, повідомила прес-служба Кремля, він додав, що в Москві переконані: в основі такої співпраці має бути «неухильне дотримання принципів рівності, повага до національних інтересів, невтручання у внутрішні справи».

28 вересня у США Сенат одноголосно й без дебатів затвердив кандидатуру колишнього губернатора штату Юта, республіканця Джона Гантсмана на посаду посла в Росії.

Раніше, виступаючи на слуханнях у Сенаті щодо його затвердження, Гантсман назвав політику Москви одним із головних зовнішньополітичних викликів для США. За його словами, Росія продовжує загрожувати безпеці і стабільності в Європі, порушуючи суверенітет сусідніх держав.

57-річний Гантсман заявив тоді, що «не має ніяких сумнівів, що російський уряд втрутився у вибори США торік, і Москва продовжує втручатися в демократичні процеси наших друзів і союзників», і особливо наголосив на відсутності будь-яких сумнівів у цьому. Дипломат сказав американським законодавцям, що не вагатиметься нагадувати російським посадовцям про їхню відповідальність за ці дії. Кремль заперечує це втручання, яке підтвердили всі спецслужби США.

Гантсман також заявляв, що просуватиме в Росії американські інтереси, серед яких є і «вирішення кризи в Україні таким чином, що буде поважати суверенітет України і відновить її територіальну цілісність».

Джон Гантсман був свого часу послом США в Сінгапурі і Китаї. 2012 року він боровся за висунення кандидатом на посаду президента від Республіканської партії, але програв на праймеріз Міттові Ромні. Родина Гантсмана володіє великим хімічним підприємством, що має комерційні інтереси в Росії, яку він раніше відвідував як підприємець.

Попереднім послом США в Росії був Джон Теффт, який працював на цій посаді з 2014 року.