Антикорупційний суд зможе вже запрацювати із 2019 року – Ірина Геращенко

Цими днями перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко перебувала у Вашингтоні з робочим візитом, під час якого вона зустрічалася із американськими законодавцями та низкою високопосадовців у Державному департаменті та Пентагоні.

В екслюзивному інтер’ю «Голосу Америки» вона розповіла, що фокус США на таку важливу сферу, як боротьба з корупцією, є надзвичайно чітким і не може бути компромісів.

І антикорупційні системи, і силові структури, і судова гілка влади мають працювати незалежно

«Я підтримую цю позицію. Але в той же час, мені здається, що дуже важливо, щоб ми усвідомлювали наступне: абсолютно очевидно, що і антикорупційні системи, і силові структури, і судова гілка влади, тому що вона є дуже важливою у боротьбі з корупцією, мають працювати незалежно. Це аксіома. Але так само аксіомою є і те, що ці структури не можуть взаємопоборюватися – вони повинні працювати в одному правовому полі на спільний результат, на боротьбу зі злом, і так само неприпустимо втягувати ці структури в політику», – заявила віце-спікер Верховної Ради.

Вона зазначила, що певні люди в середині України дозволяють собі говорити, що антикорупційні системи можуть використовуватися і будуть використовуватися для зміни влади.

За її словами, антикорупційні структури створені задля боротьби із корупцією, вони мають в цьому питанні захищати закон.

В мене немає сумнівів, що протягом наступного року Антикорупційний суд буде створено, і що він зможе вже запрацювати з 2019 року

«Що стосується моєї позиції стосовно роботи антикорупційних структур, очевидно, що влада має створити умови для їхньої незалежної роботи, і в цьому контексті український парламент проголосував за фінансування, достатнє, всіх антикорупційних органів на 2018 рік – в новому бюджеті. Окрім цього, я думаю ще протягом, до кінця нинішньої сесії, вірогідніше за все, в січні в парламенті буде все ж таки в першому читанні розглянуто новий законопроект про антикорупційний і також про військовий суди, і, я думаю, будуть внесені найближчим часом – в результаті тих напрацювань, робоча група, яку ініціює президент, буде створена і вона працює – ми проголосуємо за це в першому читанні. Так само в мене немає сумнівів що протягом наступного року Антикорупційний суд буде створено і що він зможе вже запрацювати з 2019 року», – заявила в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» у Вашингтоні перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.