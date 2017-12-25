«Тішимось, що держава зробила 25 грудня вихідним» – архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький

Львів – Ще у довоєнний час і сьогодні у західних областях України сотні родин святкували і світкують Різдво двічі: за григоріанським календарем, 25 грудня, і за юліанським, 7 січня, оскільки багато сімей є змішаними, переважно українсько-польськими. До того ж, чи не у кожній третій родині хтось із рідних проживає і працює за кордоном і святкує це найбільше християнське свято за сучасним календарем.

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У довоєнному Львові «Український кооператив» видавав календар, в якому були вказані всі українські, польські, єврейські свята. І львів’яни вітали один одного, шануючи кожного. У радянський час цю традицію підтримували одиниці тих городян, які залишились у місті, а не були вбиті, вислані на заслання чи не емігрували за кордон. Змішані родини, а більшість були українсько-польські, святкували Різдво 25 грудня і 7 січня. Різдвяні свята були веселими і супроводжувались забавами, діти ставили театральні вистави, у хаті була прикрашена ялинка.

Львів’янин Роман Бабала, який був актором лялькового театру, походить з українсько-польської сім’ї. Його тато був українцем, а мама – полькою. Бабця була з Буковини, вона святкувала Різдво 7 січня, але приходила до них у гості 25 грудня.

Ми до бабці йшли на Святвечір. Вона до нас 24 грудня приходила на Вігілію. Ми колядували польською, українською

«Ми до бабці йшли на Святвечір, там була ялинка, горішки в золоті, кутя, вареники, сливочки, риба, все було дуже скромно. Ми тішились, бо це було свято для нас, найближча родина могла поколядувати. Бабця знала дуже рідкісну колядку «До сходу сонця». Вона до нас 24 грудня приходила на Вігілію. Ми колядували польською, українською, бабця всі колядки знала напам’ять», – пригадує львів’янин.

Нині Роман Бабала залишився сам, щоб не сумувати вдома, прийшов на Вігілійну вечерю, як називають Святвечір поляки, у Карітас, що працює при Римо-католицькій церкві у Львові. Традиції Різдва у католиків і православних у Львові дуже схожі. У переддень Різдва у костелах була Служба Божа, Пастерка. У Богослужінні у Латинській катедрі взяли участь львівські архієреї Української греко-католицької церкви і митрополит УГКЦ Ігор Возьняк привітав вірних і духовенство РКЦ із Різдвом. У катедрі встановлена одна з найдавніших і найгарніших шопок міста – різдвяний вертеп народження Ісуса Христа. А вдома люди ділились оплатками – тонкими пластинками бездріжджового тіста, що використовується у католицькій церкві до таїнства євхаристії, просять один в одного вибачення і бажають один одному щасливого і веселого Різдва.

Два рази святкували Різдво. Готували традиційно на Святвечір пісні страви

«Оплатку тато ділив на всіх, ми підходили, цілували руку татові і їли оплатку, дякували Богові за все. Бабця була полька, тато – українець. Прекрасно давали собі раду, ходили до костелу і церкви, два рази святкували Різдво. Готували традиційно на Святвечір пісні страви – це і кутя, і риба, і борщ з вушками, вареники», – пригадує дитинство Софія Лунь.

Львів’яни вітали один одного з Різдвом

Те, що 25 грудня стало в Україні вихідним, у Львові сприйняли дуже позитивно, і не лише ті, хто святкує Різдво за григоріанським календарем.

Завжди на цих теренах Різдво святкували два рази, бо були мішані родини. Тішимось, що наша держава зробила 25 грудня вихідним

«Завжди так було, що на цих теренах Різдво святкували два рази, бо були мішані родини. Це свято єднає, бо це – родинне свято. Тішимось, що наша держава зробила 25 грудня вихідним. До наших вірних можуть прийти в гості сусіди, приятелі, розділити радість різдвяних свят», – зауважив Радіо Свобода архієпископ Римо-католицької церкви (РКЦ) у Львові Мечислав Мокшицький.

Цього року львів’яни, щоб привітати один одного з Різдвом, організували біля каплиці Боїмів свято портретів фундаторів цієї дивовижної пам’ятки архітектури. На східній стіні каплиці є фрескові портрети, де там написано: 1617 рік. Георгій Боїм походив з протестантської угорської родини. У Львів приїхав у 1576 році. Каплицю збудував для себе і родини на тодішньому міському цвинтарі.

Люди вже звикають, що 25 грудня – світове Різдво

«Ми нагадали сьогодні, що тут 400 років є портрети на каплиці, це був патрицій Львова, родичі були мерами Львова, Дрездена, Вільнюса. Ми тішимось, що є вихідний. І це – перший крок. Це дуже делікатна тема. І вся Україна не перейде на 25 грудня. Є багато фобій – втрата традицій, істерія розпродажів, «змаже» українські колядки. Але люди вже звикають, що 25 грудня – світове Різдво», – каже львів’янин Богдан Панкевич.

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