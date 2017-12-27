Президентський законопроект про Антикорупційний суд: боротьба з корупцією чи гра в імітацію?

Справи щодо топ-корупції, які веде НАБУ, регулярно гальмуються у судах. Дієвість нових антикорупційних органів упирається в останню ланку – судову систему. Цю ситуацію мала б змінити поява Антикорупційного суду, яка прописана в законі «Про судоустрій і статус суддів». Ще на початку року в Раді був зареєстрований депутатський законопроект №6011, який, однак, не отримав підтримки президента, як того очікували його автори. 21 грудня Верховна Рада з третьої спроби проголосувала за його відкликання, а вже наступного дня у парламенті з’явився законопроект про Вищий антикорупційний суд, зареєстрований від імені Петра Порошенка. Текст документа з’явився на сайті Верховної Ради через 4 дні. Після його оприлюднення громадські організації, що працюють у галузі боротьби з корупцією, виступили із одноголосною вимогою відкликати проект закону.

22 грудня прес-служба Адміністрації президента відзвітувала: експерти презентували Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд. Безпосередньо у нараді взяли участь заступник глави АП Олексій Філатов, засновник «Фонду інновацій та розвитку»​ Георгій Вашадзе та його директор Роман Яковлєв, а також двоє науковців, зазначених як експерти ОБСЄ – це Анатолій Заєць та Валентин Сердюк.

«Я як президент продемонстрував політичну волю, ми це вносимо, і для мене ключова позиція ваша – щодо врахування висновків Венеціанської комісії. Причому не допускаю ніяких політичних тисків ні від кого, і об’єктивне законодавство має бути якнайшвидше проголосоване у Верховній Раді», – зазначив тоді президент.

Присутні на нараді запевнили президента, що цей проект закону враховує висновки Венеціанської комісії та рекомендації спеціалістів ОБСЄ. У коментарі програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Георгій Вашадзе розповів, що саме його організація – «Фонд інновацій та розвитку» – причетна до розробки нового законопроекту.

«Ми моніторимо цей процес вже півтора року. Усі говорили: хтось повинен написати законопроект, який запропонує Адміністрації президента. ...Ми написали і запропонували президенту. ...Ця база, яку ми створювали в цьому законопроекті, відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, і ми готові брати участь у будь-яких дискусіях», –розповів Вашадзе.

Чи була ОБСЄ?

Георгій Вашадзе зазначив, що розроблявся цей документ під егідою експертів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Експерти ОБСЄ працювали над аналізом законопроекту від самого початку. Ще на початку року. І ми базувалися на тих розробках, які у них були, на архітектурі, яку вони розробили. І потім тісно співпрацювали, щоб дописати цей законопроект. Це – новий документ, який базується на рекомендаціях Венеціанської комісії», – підкреслив засновник «Фонду інновацій та розвитку».

Водночас експерт ОБСЄ із судової реформи Олександр Водянніков у коментарі виданню «Лівий берег» спростував причетність організації до розробки цього документа.

«Експертів, які, відповідно до повідомлення Адміністрації президента України, брали участь у розробці законопроекту про Вищий антикорупційний суд, залучали минулого року в рамках проектної діяльності координатора проектів ОБСЄ в Україні для розробки концепції законопроекту про Антикорупційний суд, з якої й почалася робота неформальної робочої групи міжнародних донорів і громадянського суспільства щодо принципів створення Антикорупційного суду. Панове Заєць і Сердюк – висококласні спеціалісти, ми були задоволені їхньою роботою і нам дуже приємно, що вони не залишили цей напрям і після. Ми залучили провідних національних експертів для вирішення певних питань і розробки певних нормативних актів. Вони справді були нашими експертами і залишаються у переліку експертів нашої організації. Але ми як організація не брали участі в розробці законопроекту», – зазначив він.

При цьому Водянніков запевнив у коментарі виданню, що не бачив тексту президентського законопроекту, тому говорити, чи відповідає він нормам, виписаним у висновку Венеціанської комісії, не може.

«Схеми» також намагаються зв’язатися з Олександром Водянніковим та окремо направили запит до ОБСЄ.

Чому антикорупціонери вимагають відкликати законопроект?

Після оприлюднення тексту законопроекту №7440 про Вищий антикорупційний судгрупа «Антикорупційна реформа» платформи «Реанімаційний пакет реформ», громадські організації «Центр протидії корупції», ACREC, Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», StateWatch, «Тransparency Іnternational Україна», «Антикорупційний штаб», «Центр політико-правових реформ», «Автомайдан» єдиним фронтом виступили із критикою документа.

Вважають його таким, що не відповідає вимогам Венеціанської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства.

Міжнародні експерти

Президентський законопроект передбачає створення нової Громадської ради міжнародних експертів, аналогічної до Громадської ради доброчесності, як у конкурсі до Верховного суду. Розробники стверджують, що виписані в законі пункти – безпрецедентні.

«Ніде такого немає. Міжнародних експертів пропонують міжнародні донорські організації, які підтримують Україну в антикорупційних реформах. І якщо їхній висновок щодо конкретної кандидатури буде негативним, то ВККСУ треба буде 11 голосів, щоб подолати це рішення. Сама Венеціанська комісія сказала, що має бути серйозна участь міжнародних експертів, але це не має суперечити суверенітету держави. Це – ті рамки, які нам дала комісія. Я сподіваюся, на дискусіях і слуханнях у Раді будуть різні варіанти, що можна ще додати», – каже Георгій Вашадзе.

Це суперечить основній рекомендації Венеціанської комісії – вважають антикорупційні громадські організації. А саме не передбачає ключової ролі міжнародних донорів у доборі антикорупційних суддів – їм відводиться дорадча роль, йдеться у спільній заяві активістів.

Більше того, негативні висновки цієї ради міжнародних експертів не зобов’яжуть Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) дискваліфікувати сумнівних кандидатів, заявляють антикорупціонери.

«Тепер президент України пропонує повторити модель дорадчого органу, яка вже не спрацювала у конкурсі до нового Верховного суду в доборі антикорупційних суддів. Таким чином міжнародні експерти будуть використані лише для легітимації призначення «потрібних» суддів», – йдеться в заяві громадських організацій.

Підсудність: без декларацій, але з наркотиками та зброєю

Ще один із ключових пунктів цього законопроекту, на який звертають увагу антикорупціонери, – це предметна підсудність Вищого антикорупційного суду. Тобто, це справи, які він розглядатиме. Згідно з текстом розробленого проекту, це не усі злочини, підслідні Національному антикорупційному бюро. Натомість суд розглядатиме цілу низку злочинів, підслідних Нацполіції і Державному бюро розслідувань. Повноваження суду, відповідно до законопроекту №7440, включатимуть розгляд корупційних злочинів у сфері обігу наркотиків, їх аналогів та зброї, проте не включатимуть брехню в деклараціях та відмивання коштів високопосадовцями. «Таким чином такий Антикорупційний суд буде перевантажений не пов’язаними із корупцією злочинами і не матиме часу чи ресурсу сконцентруватися на топ-корупції», – вважають представники громадських організацій. Тоді як у висновку Венеціанської комісії вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати справам, які ведуть Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Громадські організації також наголошують, що у поданому президентом законопроекті вказані «такі вимоги до кандидатів, за яких сформувати суд буде практично неможливо».

Так, окрім суддівського, адвокатського або наукового досвіду, кожен кандидат до Вищого антикорупційного суду повинен також мати «значний досвід професійної діяльності у сфері права з питань протидії корупції у міжнародних організаціях або міжнародних судових органах». А таких – одиниці, зазначають антикорупціонери.

Окрім того, за їхніми словами, законопроект також не встановлює кількість суддів Антикорупційного суду, а делегує це рішення Державній судовій адміністрації і тим самим «ставить його в залежність від цього органу».

В оприлюдненій заяві громадські організації звернулисьдо президента із проханням відкликати законопроект №7440 та подати на заміну документ, який відповідатиме рекомендаціям Венеціанської комісії.

Георгій Вашадзе зазначив у коментарі «Схемам», що розробники зацікавлені в обговоренні проекту закону із представниками громадських організацій. Одна із таких зустрічей запланована на середу.

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