Радіо Свобода Daily: вбивство Ноздровської вже розкрито?

Геращенко​: затриманий зізнався у вбивстві

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської, тіло якої було знайдене в річці 1 січня. Народний депутат Антон Геращенко заявляє, що затриманий зізнався, а мотивом вбивства стала помста Ірині за її правозахисну діяльність. Слідчий вже навіть оголосив чоловікові про підозру. Більше деталей затримання буде відомо сьогодні, пообіцяв керівник МВС Арсен Аваков. Він закликав уникати домислів, і зауважив, що докази є більш ніж вагомими.

«ФСБ, геть з Лаври!»

«ФСБ, геть з Лаври!» – це один з написів на плакатах, які представники організації «С14» принесли під стіни Києво-Печерської лаври.

Пікетувальники перекривали один зі в’їздів до Києво-Печерської лаври й блокували шлагбаум. Настоятель Києво-Печерської лаври Павло вийшов до них, але між ним і присутніми сталась словесна перепалка. Крім того, пізніше також сталася штовханина між учасниками акції і людьми, які не поділяють поглядів активістів. Ось відео.

Після закінчення акції активісти заспівали гімн України і запалили фаєри. Правоохоронці нікого не затримали.

Арешт Михальчевського

Херсонський міський суд заарештував колишнього російського міністра охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського – він перебуватиме під вартою до 5 лютого. В Україні цього екс-чиновника підозрюють у державній зраді. Сам Михальчевський після засідання суду заявив, що нічого протиправного він не скоював і не брав участі в так званому «референдумі» 2014 року: «Я, можна сказати, потрапив під каток історії. Нічого протиправного не вчиняв».

Далі три важливі відео від журналістів проекту «Донбас.Реалії»

За першим лінком зібрані головні докази участі Росії у війні на Донбасі за 2017 рік.

У другому –​ ключові події Донбасу 2017 року, наслідки яких будуть відчутними у 2018-му.

А третій розповідає про Топ-5 проектів, що підсилять українську армію у новому році.

А завершимо сьогодні історією німця Рональда Вендлінга, який три роки протестує заради українців, бранців Кремля. Встановлений ним синьо-жовтий прапор навпроти посольства Росії уже кілька років поспіль – частка ландшафту головної магістралі Берліна – Унтер дер Лінден. Жоден гість країни – від важливих дипломатів і політиків до звичайних туристів – не обходить увагою цю вулицю, а відтак і акцію підтримки Вендлінгом політичних в’язнів України в Росії.

Відстоюйте свою позицію і думку!

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