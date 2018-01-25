Радіо Свобода Daily: Полоненого бойовиками Савкова звільнили, а журналісту Сущенку продовжили арешт

Звільнення Савкова

З полону бойовиків на Донбасі звільнили українського військовослужбовця Романа Савкова. «Роман ще в шоковому стані і не вірить, що все це правда. Його захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків, було значне погіршення здоров'я... Днями президент помилував одну злодійку, аби витягти нашого військового. Цього разу нам віддали саме Романа. Тепер він пройде лікування у військовому госпіталі», – розповіла перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

За даними СБУ, тих, хто все ще сидить у колоніях і підвалах на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу, залишилося 103 особи. Про тих, хто ще «там», розповіли ті, хто вже «тут» – українці, яких із полону вдалося звільнити наприкінці грудня.

Далі невеликий перелік не менш важливих новин.

Тіла українців, загиблих в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі, доставили до України.

До суду надійшов позов до НАБУ через співпрацю з ФБР США.

Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт українському журналісту Романові Сущенку до 30 березня 2018 року.

А Оболонський райсуд Києва провів допит колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова та голови Верховної Ради Андрія Парубія у справі екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.

А нижче три події, які трапились раніше, але їх активно обговорюють і сьогодні.

Портнов на ZIK

Звільнити ведучу і вибачитись – такі вимоги висували учасники пікету під стінами телеканалу ZIK через вихід в ефір програми з Андрієм Портновим, колишнім заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Розмова журналістки Наталії Влащенко з Портновим відбулася 22 січня, у річницю загибелі перших Героїв Небесної сотні Сергія Нігояна та Михайла Жизневського. Ведуча програми і головний продюсер телеканалу Наталія Влащенко заявляє про посилення тиску на медіа та порушення принципу свободи слова. Медіа-скандал, який триває два дні, розділив журналістів, політиків та публічних осіб на два табори: одні стали на захист вибору телеканалу, інші кажуть про неприпустимість підходів, використаних у програмі.

В продовження теми роботи ЗМІ маємо також матеріал-порівняння, як працює «четверта влада» в Україні і США. Статистика говорить, що ЗМІ дуже критично ставляться до президента США Дональда Трампа у своїх новинних сюжетах, в той самий час українські ЗМІ роблять для Петра Порошенка «теплу ванну». Які причини цих розбіжностей у цифрах, читайте тут.

«Арка дружби народів». Що з нею зробити?

І ще про одну дискусію у соцмережах. Київська «Арка дружби народів», навколо якої не так давно розгорівся ЛБГТ-скандал, знову в центрі уваги: її більше не хочуть бачити у середмісті столиці. Принаймні у тому вигляді, в якому вона стоїть там зараз. У соцмережах триває жваве обговорення того, що з нею робити. Серед варіантів, який завоював чи не найбільшу популярність, – пропозиція перетворити її на своєрідне нагадування про війну на Донбасі. А декого суспільна дискусія взагалі змусила задуматись: чи була колись дружба між Україною та Росією?

А розпочав обговорення міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали?» – із таким дещо риторичним запитанням він виступив у своєму Twitter.

«Поліцейський зі свастикою з Дніпра»

Кім того, в мережі набрала популярності світлина із чоловіком зі свастикою. Це зображення запостив користувач, який позиціонував себе як співробітник Національної поліції України. В управлінні патрульної поліції в Дніпропетровській області повідомили, що ця людина у відомстві не працює, а також показали, як згаданий користувач постив фейкові світлини з собою із реальними співробітниками. Наші журналісти знайшли світлину із чоловіком зі свастикою. Вона фігурує у Tumblr ще принаймні з 2015 року.

Ну і якщо ми вже стільки уваги приділили ролі соцмереж у житті України, наостанок дамо показову цифру. Так, соціальною мережею Facebook користується вже 11 мільйонів українських користувачів. За останній рік кількість українських користувачів соцмережі зросла на 67%. Крім того, за даними онлайн-видання Watcher, соціальною мережею Instagram (теж належить компанії Facebook) користуються 7,3 мільйона українських користувачів, за рік українська аудиторія зросла вдвічі – із 3,6 мільйона.

Ми ж бажаємо бути активними не лише в соцмережах, а й в реальному житті! Воно – не лише пости, коментарі і «лайки»!

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