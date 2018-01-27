Радіо Свобода Daily: У Польщі хочуть заборонити пропаганду «бандерівських націоналістів»

Україна на форумі в Давосі

У шейцарському Давосі президент України Петро Порошенко виступив в основній програмі форуму. Якщо коротко, то він сказав, що сподівається, що Рада безпеки ООН ухвалить цього року резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, висловив упевненість, що в 2021 році Україна отримає перспективу членства в Європейській союзі, а ще переконував, що саме він є ініціатором боротьби з корупцією.

«Це я організовую боротьбу з корупцією в Україні, і не лише через безвізовий режим з Європейським союзом та кредит МВФ, а тому, що боротьба з корупцією є пріоритетом моєї президентської політики. Це я створив незалежні антикорупційні інституції, НАБУ та САП, які ефективно працюють разом з іншими інституціями та показують перші позитивні результати», – запевнив він.

А от під час зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном український президент домовився про продовження процесу щодо звільнення українських заручників на Донбасі та політв’язнів із тюрем Росії, а також про «координацію дій в безпекових питаннях».

Цікаво, що у час, коли відбувалася ця зустріч, надійшло повідомлення, що адміністрація президента США Дональда Трампа наклала санкції на ще 21 особу та 9 компаній у зв’язку з діями Росії в Україні, зокрема анексією Криму. Під санкції потрапив і заступник міністра економіки Росії Андрій Черезов, який перебуває під санкціями ЄС за передачу турбін до Криму та компанії, які займаються інфраструктурними проектами в Криму.

Домашній арешт для Саакашвілі

Та поки президент Петро Порошенко виступав у Давосі, його колишній друг, а тепер політичний опонент Міхеїл Саакашвілі отримав нічний домашній арешт (від 22:00 до 7:00). Таким є рішення Апеляційного суду Києва.

Польща про «бандерівських націоналістів»

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) вніс зміни до закону про Інститут національної пам’яті, який забороняє пропаганду «бандерівських націоналістів» і визначає злочинною участь «бандерівських націоналістів» у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та «Східної Малопольщі», тобто Галичини. Згідно зі змінами, порушників оновленого закону пропонують карати грошовими штрафами або ув’язненням до трьох років. Внесені зміни до закону, схвалені Сеймом, щоб вони набули чинності, ще мав би затвердити Сенат і підписати президент Польщі. У Міністерстві закордонних справ України таке рішення Сейму «категорично не сприйняли».

Тиск на журналістів «Схем»

Після виходу розслідування «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента» журналісти програми «Схеми» зіткнулися з численними спробами зламу їхніх електронних пошт й акаунтів у соціальних мережах і месенджерах. У ГПУ вже відреагували на цю інформацію пропозицією написати заяву на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка.

Наразі журналісти програми радяться з юристами, чи подавати заяву, адже у прокуратурі вже є справи, що стосуються перешкоджання роботи редакції, які місяцями не розслідуються. «Чи за допомогою такого нового провадження про злами пошт і акаунтів в соцмережах генпрокурор (а отже й команда президента) отримає легальний доступ до телефонів працівників редакції – та узаконене право збору інформації про роботу журналістів програми розслідувань «Схеми»?» – запитують в редакції.

Втім, попри тиск, «Схеми» не полишають своєї справи і дізнаються нові подробиці своїх розслідувань. Так, цього разу журналісти розповіли що:

Екс-заступник Кличка Володимир Бондаренко уникнув відповідальності за фальшивий диплом «через закінчення строків давності»

А у НАЗК не звільнили засуджену за корупцію співробітницю Тетяну Шкребко, бо «не знали про вирок».

«Нас 35 мільйонів»?

Україна входить до 5 держав світу за скороченням населення, відповідно до рейтингу на підставі даних ООН. Гірші показники лише в Болгарії, Латвії, Молдови й Хорватії. За прогнозом ООН, до 2050 року населення України скоротиться на 18%. За даними Держстату, станом на 1 грудня минулого року воно становило 42,4 мільйона осіб, без урахування жителів окупованого Росією Криму. Деякі експерти вважають такі цифри завищеними і стверджують, що постійне населення України складає нині 35 мільйонів (без урахування окупованих Криму і частини Донбасу та з урахуванням відтоку трудових мігрантів). Аби виправити ситуацію, потрібно перш за все провести максимально точний перепис населення та вдосконалити галузь професійно-технічної освіти, яка готує працівників для підприємств, вважають опитані нами експерти.

Ми ж ні на що не натякаємо, а просто завершимо огляд цим мотивуючим фото:)

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