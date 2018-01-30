Радіо Свобода Daily: Волкер розповів про зустріч із Сурковим

«Кремлівське досьє»

Міністерство фінансів США повинне передати в Конгрес перелік російських бізнесменів та людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна, який називають «кремлівським досьє».

Втім, речник російського глави держави Володимира Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що документ є спробою США вплинути на вибори президента Росії, до того ж «одна лише публікація списку нічого не означає і не є черговою санкційною хвилею».

І справді, включення певних осіб до такого списку не означає автоматично дії проти них санкцій, підтвердив нам в ексклюзивному інтерв’ю Деніел Фрід – людина, яка координувала санкційну політику в адміністрації попереднього президента США Барака Обами.

Але для цих «друзів Путіна» може бути обрубана американська фінансова система. Мати з ними справу загрожуватиме західним банкам чималими втратами. То чи «гнуться» Путін і його друзі дискутували у програмі «Ваша Свобода».

Волкер про зустріч із Сурковим

Спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер дав телефонний брифінг для міжнародних журналістів у багатьох країнах, перебуваючи в Нью-Йорку через три дні після зустрічі в Дубаї з помічником російського президента Владиславом Сурковим.

Зокрема, він заявив, що миротворчі сили ООН мають бути розміщені на всій окупованій частині Донбасу, але допустив, що вони можуть розгортатися фаза за фазою, проте без додаткових політичних рішень, а маючи один мандат. Волкер також заявив, що не обговорював із Сурковим чисельність контингенту ООН, який, на його думку, має створити безпечне середовище для виконання політичної частини Мінських угод. Більше деталей – у матеріалі.

Бій під Крутами. 100 років тому

29(16) січня 1918 року – відбувся бій під станцією Крути між українськими і російськими радянськими військами. Того ж дня у Києві на заводі «Арсенал» почалося більшовицьке повстання. Про ті події Радіо Свобода розпитувало в історика Віталія Скальського.

Крім того, про помилки влади, як спільне між боєм під Крутами та обороною Донецького аеропорту нам розповів «кіборг» та член Історичного клубу Михайло Тихонов.

Далі три матеріали від журналістів програми «Донбас.Реалії».

Українські банки продають квартири в ОРДЛО. Чого не передбачив закон про деокупацію?

Бронетехніка на експорт: чому замість української армії озброєння продають за кордон?

Та як кримська зброя перекочувала до бойовиків на Донбасі

Як не заплутатися в судах щодо Саакашвілі

Із початку 2018 року щотижня відбуваються судові засідання у справах колишнього президента Грузії, колишнього керівника Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Є три основних справи:

Кримінальна зі «сприяння спробі державного перевороту» (ГПУ проти Саакашвілі), Справа про «додатковий захист» (Саакашвілі проти Державної міграційної служби), Справа про припинення українського громадянства (Саакашвілі проти Порошенка).

Суди наразі набрали чималий темп у призначенні до розгляду справ Саакашвілі. Всі судові засідання щодо Міхеїла Саакашвілі вкрай схожі між собою за формою, але зовсім різні за змістом. Тому, щоб Ви не заплуталися, ми підготували стислий довідник.

Польща та Ізраїль сперечаються про Голокост

І до суперечок міжнародного масштабу. Ізраїльські політики та відомі публіцисти звинуватили польську державу в намаганні замовкнути свідків масового знищення євреїв у роки Другої світової війни. На їхню думку, саме цьому слугуватимуть зміни, внесені минулої п’ятниці до польського закону про Інститут національної пам’яті, за які проголосувала наразі лише нижня палата польського парламенту – Сейм.

Протягом трьох днів після ухвалення польського закону дипломатична криза на лінії Варшава-Тель-Авів сягнула настільки високої температури, що вирішенням проблеми зайнялися прем’єри Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та Польщі Матеуш Моравецький, які по телефону домовлялися про те, як її вирішувати. Про те, навіщо теперішній польській владі закон, який розсварює Польщу з Ізраїлем та ще й з Україною, розмірковують польські оглядачі.

Вогнемет Ілона Маска

А тепер досить про політику. Розповімо Вам на завершення про цікаву витівку Ілона Маска. 46-річний підприємець, інженер, винахідник, інвестор та мільярдер, відомий своїми «фантастичними» ідеями, запустив продаж фірмових вогнеметів. «Коли настане зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що придбали вогнемет. Якщо не спрацює проти орди мерців, ми повернемо гроші», – написав Маск в своєму Twitter. Він також наголосив на тому, що будь-які чутки про те, що він навмисно планує зомбі-апокаліпсис, аби тільки підвищити попит на свої вогнемети, є неправдивими.

Не втрачайте почуття гумору у будь-якій, навіть не дуже приємній, ситуації!

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