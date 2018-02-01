Не встигла вщухнути дискусія про новорічно-різдвяну відпустку президента України Петра Порошенка, як у соцмережах почали обговорювати відпочинок іншого можновладця. Цього разу об’єктом загальної уваги став генеральний прокурор України Юрій Луценко, який разом із родиною відпочивав на Сейшелських островах. Але до чого тут чорна ікра?

28 січня в інтерв’ю газеті «Сегодня» генпрокурор Юрій Луценко розповів, що негрошові подарунки від сина Олександра, які задекларував він і його дружина народний депутат Ірина Луценко (по 170 000 гривень, або 10 тисяч євро) були поїздкою на відпочинок. А згодом журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») з’ясували деталі відпочинку.

Зокрема, журналісти розповіли, що родина генерального прокурора провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Мае). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро, повідомили у редакції.

Однак подарованих Ірині та Юрію Луценкам 10 тисяч євро не вистачило б на оренду вілли (21184 євро). Таку невідповідність вартості подарунку і витрат на оренду Юрій Луценко у коментарі журналістам Радіо Свобода пояснив так: «Усі кошти, які ми заплатили, будуть вказані в наступній декларації. Я вказав у декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати відпочинку. Решта коштів, які ми витратили там на інші потреби, також будуть вказані в нашій декларації у березні-квітні».

Окрім того, Луценко зазначив, що наявні у його родини кошти «дозволяють такі речі», а сам відпочинок «не мав жодної надмірності, він вкладається в те, що собі дозволяє середній клас».

Згодом генпрокурор на своїй сторінці у Facebook оприлюднив довідку про свою зарплату, зазначивши, що значну частину своїх доходів він передає на благодійність: «У кінці вересня старший син оженився і відклав традиційний «медовий місяць» на пізніше. В 2018 році у нас з Іриною – 30-річчя спільного життя. Вирішили, що усією сім'єю у січні проведемо відпочинок, щоб побути разом. Саша і Настя вибирали місце у теплих краях. Син оплатив переліт (і ми це вказали у своїх деклараціях). Проживання (приблизно 20 тис дол на трьох) ми оплатили самі. У нас немає рахунків у офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами чи гелікоптерами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця. Іра – понад 110 тисяч доходу. Це дозволило нам провести з дітьми 7 днів на відпочинку. Так само як ці доходи дозволили мені в грудні оплатити матеріальну допомогу пораненим воїнам АТО на 450 тисяч гривень, а Ірині допомагати іншим людям. Я щасливий з обох цих вкладень – у свою сім'ю і в допомогу людям».

Про благодійність Юрія Луценка написала і його прес-секретар Лариса Сарган: «Всі чотири роки, ще від Євромайдану, ніколи не виносилося в публічну площину питання благодійності родини Луценків. Не було гучних звітів з фотками. Просто тихенько робилося те, що має робити кожний по своїх можливостях».

І додала, що Мальдіви чи Сейшели «дешевші за відпочинок в Європі».

У мережі дехто скептично поставився до того, що Луценко замість говорити про відпочинок перевів тему на благодійність.

За генпрокурора вступився колишній народний депутат і політтехнолог, який співпрацює з Адміністрацією президента, Віктор Уколов: «Ну зробив син батькам подарунок – так мав же право. Олександр Луценко не держслужбовець, займаєтсья бізнесом і платить податки».

Проте у декого таки виникли запитання щодо бізнесу сина.

«Є генпрокурор. Є дружина – народний депутат. Син, якого тепер родина показує, як суперуспішного бізнесмена. Але свій бізнес він тільки починає створювати, заснував минулого року нову фірму. А усі інші бізнеси на нього переписала мама, коли пішла у парламент. А вона у свою чергу розвивала бізнес, коли чоловік був міністром. [...] Я вже мовчу про нерухомість і пояснення, що будинок записали на тестя у цілях безпеки родини. Генпрокурор усі скандали пояснює типу, повернув країні 1,5 млрд. грн. маю право на кілька годин щастя і т.д.» – пише журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських.

«Не дуже розумію, чому 800-квадратний будинок під Києвом досі записаний на 76-річного тестя-пенсіонера дубненської автобази, а не на успішного 28-річного сина-«бізнесмена», – зауважує журналіст Єгор Чечеринда.

На захист генпрокурора Луценка виступив колишній народний депутат Тарас Чорновіл.

«Що стосується Порошенка і Луценка, чи могли вони поїхати.., а чому ні? А чому ніхто не каже, що минулий рік цей самий Порошенко зустрів на фронті? Луценко, повернувши державі такі суми, теж має на щось право...» – зазначив він в ефірі каналу NewsONE.

Даючи коментар з приводу відпустки очільника ГПУ, Чорновіл сказав фразу, яка стала приводом для жартів у соцмережах:

«Абсолютна більшість людей купує собі продукти, на які я можу хіба дивитися і облизуватися, хоч і був 4 скликання народним депутатом. Зріс попит на чорну ікру, люди спокійно собі купують, а раніше її навіть не завозили. А тепер люди почали жити краще. Я от дивлюся, що купують люди в супермаркеті біля мого будинку. А я нагадаю, що я живу не в Конча-Заспі, чи в Царському Селі, а на Позняках, пролетарський район».

Реакція на його слова не забарилася.

«Можливо рівень життя зріс, а я не помітив? Всі вже купили собі золоті злитки, їдять чорну ікру і літають на Сейшели?» – написав на своїй сторінці народний депутат з фракції «Самопоміч»​ Семен Семенченко.

«Сиджу і думаю, а хто я? Цієї зими я зміг провести з родиною кілька днів на дачі. А минулого літа ми витратили на відпочинок на Одещині близько 15 тисяч гривень. Я – жебрак і впав на соціальне дно?!» – написав народний депутат від «Самопомочі»​ Єгор Соболєв.

​«Чиновники тримають вдома золоті злитки, Президент відпочиває на Мальдівах, Генпрокурор – на Сейшелах. Скажете бідна країна? А зі сторони – як мінімум Арабські Емірати. І для чого нам допомога МВФ, якщо ми так добре живемо?» – зазначає позафракційний народний депутат Віктор Балога.

Чорна ікра на золотих злитках

Чорна ікра та середній клас стали ледь не найбільш обговорюваними темами. Хвиля жартів не забарилася.

​«Генпрокурорт»

Жартуючи про чорну ікру та відпустку генпрокурора, у соцмережах пригадали і президентський відпочинок на Мальдівах.

А дехто зацікавився, чи часом не обманули Луценка у турагентстві.