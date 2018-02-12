Радіо Свобода Daily: згадуючи Мирослава Поповича

Авіакатастрофа в Росії

Сьогодні огляд подій за вихідні відкриває новина про авіакатастрофу в Росії – падіння пасажирського літака із 71 людиною на борту. Серед загиблих було троє дітей. Шансів вижити у цих людей не було, вказує інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на експерта. За попередньою інформацією українського консула, громадян України на борту не було. За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії, літак зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі Підмосков’я. Причини катастрофи наразі невідомі. Командир літака Ан-148 Валерій Губанов мав п'ять тисяч годин нальоту, з яких 2800 годин припадали на цей тип літака.

Справжній український філософ

Втім, і продовження в нас не дуже втішне. Помер учасник ініціативи «Першого грудня», філософ Мирослав Попович. В академії наук зазначають, що наукові праці Поповича присвячені проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури. Про знайомство з ним згадує проректор Острозької академії Петро Кралюк: «Боюся, що для багатьох філософський спадок Поповича – це «терра інкогніта». Хоча Попович тут не одинокий. Українці в більшості випадків знають імена своїх філософів, а не їхню філософію. Хотілося, щоб було інакше. І філософія цього мислителя для українців стала відомою. Вона на це заслуговує».

Далі трішки новин.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України Олександру Шепелеву до 8 квітня 2018 року.

«Роскомнагляд» розпорядився, щоб російські ресурси видалили зі своїх сайтів розслідування «Фонду боротьби з корупцією», заснованого опозиційним політиком Олексієм Навальним про бізнесмена Олега Дерипаски і віце-прем'єра Росії Сергія Приходька. Якщо Ви ще не знаєте, яким чином у ньому фігурує ще й молода зірка Instagram, яка називає себе Настя Рибка, то Вам сюди.

І вже відомі перші фіналісти українського національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2018». Ними стали виконавці Laud, The Erised та Vil’na. (Тут знайдете їхні виступи). У другому півфіналі українського національного відбору візьмуть участь дев'ять виконавців: Ingret Kostenko, MELOVIN, Julinoza, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA та Dilemma. Він відбудеться 17 лютого.

Чий «Донтабак»?

Із початком бойових дій на Донбасі світові бренди припинили поставки цигарок на тимчасово окуповану частину території України. Тож, легальних способів забезпечити підконтрольну російським гібридним силам територію тютюном не залишилося. Тим не менш, люди по той бік лінії розмежування курити менше не стали. До рук журналістів програми «Донбас.Реалії» потрапили цигарки фірми, яка, нібито, належить російському олігархові. Що це за людина і чиї інтереси може представляти – у матеріалі «​Донбас.Реалії»​.

Мирний договір

І вже традиційно історична тема за вихідні. Сто років тому – 9 лютого 1918 року – Українська Народна Республіка уклала мирну угоду з блоком Центральних держав (Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарія). Це була перша мирна угода в перебігу Першої світової війни, якої УНР не починала, але з якої першою вийшла. Виграла України чи програла, уклавши цей мирний договір? Про це своїми оцінками в ефірі Радіо Свобода поділився історик Павло Гай-Нижник.

Щоденник Олімпіади

Зимовий Пхьончхан робить свої корективи у розкладі XXІІІ Олімпійських ігор. Погода змінилась – стало більш морозно, а ще вітер посилився. Через негоду на старт не вийшли представники гірськолижного спорту у дисципліні «швидкісний спуск». Серед них і українець Іван Ковбаснюк. Тож про олімпійську хурделицю, золоте падіння норвезького спортсмена та про чоловіче слово українського спортсмена – читайте у Щоденнику Олімпіади.

10 років життя київської лавочки

І на завершення про плинність часу. Український фотограф Євген Котенко зафіксував десятиліття життя на одній київській лавці. Подивіться, хто на ній тільки не сидів.

Живіть дружно із сусідами!

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