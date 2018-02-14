Спецслужби США попереджають: Росія знову втрутиться у вибори

Керівники провідних спецслужб США попередили, що Росія має намір вдатися до кібернападів, іще ширшої пропаганди та інших методів, щоб спробувати вплинути на цьогорічні майбутні вибори до Конгресу США, а також у кількох європейських країнах. Для протистояння цьому впливові Росії у США найближчим часом мають перерозподілити бюджетні кошти на користь спеціального контрпропагандистського відділу Держдепартаменту.

Директори Центрального розвідувального управління, Федерального бюро розслідувань, Агентства національної безпеки і ще трьох спецслужб США підтвердили висновок, що Росія від часу президентських виборів у США 2016 року не скоротила своїх зусиль із метою вплинути на американську політику.

Очікуємо, що Росія продовжить використовувати пропаганду, соціальні мережі, підставних осіб, речників-симпатизантів та інші засоби впливу в намаганні поглибити суспільні й політичні розбіжності у США

Виступаючи перед комітетом у справах розвідки Сенату 13 лютого, директор національної розвідки Дан Коутс – він очолює всю спільноту 17 спецслужб США – заявив про очікування від Росії: «Наполегливі і руйнівні кібероперації проти США і наших європейських союзників будуть тривати, щоб використати вибори як можливість підірвати демократію».

«Щонайменше ми очікуємо, що Росія продовжить використовувати пропаганду, соціальні мережі, підставних осіб, речників-симпатизантів та інші засоби впливу в намаганні поглибити суспільні й політичні розбіжності у США, – наголосив він. – Немає сумніву, що Росія вважає свої попередні зусилля успішними і розглядає вибори у США 2018 року як потенційну ціль своїх операцій впливу».

Немає сумніву, що Росія вважає свої попередні зусилля успішними і розглядає вибори у США 2018 року як потенційну ціль своїх операцій впливу

При цьому Коутс звернув увагу: «В усій нашій спільноті ми не побачили ніяких свідчень будь-яких істотних змін» у діях Росії після її втручання у президентські вибори у США 2016 року.

Іще один промовець, директор Агентства національної безпеки США адмірал Майкл Роджерз, так само заявив про очікувані дії Росії: «Це не зміниться і не припиниться».

Іще в січні 2017 року був оприлюднений звіт, у якому вся спільнота спецслужб США дійшла одностайного висновку: Росія вдалася до кібернападів і пропаганди з метою вплинути на результат виборів 2016 року. Москва вже не раз заперечувала це.

У Держдепартаменті готуються протистояти брехні і втручанням Росії

А тим часом Державний департамент США, як пише видання USA Today, тільки зараз починає готуватися протистояти російському втручанню в американську політику в час, коли спецслужби попереджають про очікувані загрози цьогорічним виборам у США всього складу Палати представників і третини складу Сенату Конгресу.

Як очікують, пізніше цього тижня буде схвалене переспрямування 40 мільйонів доларів бюджетних коштів від Міністерства оборони США до Центру світового залучення Державного департаменту. Як каже виконувач обов’язків координатора центру Данієл Кіммідж, мета цього фінансування – протистояти впливові Росії, який почався ще перед президентськими виборами 2016 року.

Цей центр створив 2016 року тодішній президент США Барак Обама, щоб протистояти пропаганді й дезінформації терористів і екстремістів «Аль-Каїди» й «Ісламської держави». Це завдання залишається пріоритетом центру й нині.

Але 2017-го Конгрес наказав додати ще одне завдання: протистояти втручанню у вибори з боку іноземних урядів – тобто, по суті, головно і в першу чергу Росії, – але також і Китаю, Ірану, Північної Кореї чи будь-якої іншої країни, яка вдасться до організованої державними органами дезінформації.

Нові кошти більш як подвоять фінансування центру, що нині становить 35 мільйонів доларів. Із них майже 20 мільйонів призначені на боротьбу з пропагандою угруповання «Ісламська держава», решта на контрпропаганду проти тероризму загалом.

Додаткові 40 мільйонів профінансують нову місію центру: координувати дії урядових агентств США, таких, як Міністерство внутрішньої безпеки чи ФБР, із неурядовими організаціями та з органами країн-союзників, щоб боротися з організованими державами-супротивниками дезінформацією і пропагандою.

Російські втручання у світі не припиняються

Після згаданого спільного звіту всіх спецслужб США про втручання Росії у президентські вибори 2016 року таке втручання, всупереч запереченням Москви, дедалі ширше документується не тільки у Сполучених Штатах, а й в інших країнах, і це втручання не припинилося після американських виборів.

Зокрема, влітку 2017 року Росія продовжувала зусилля з метою вплинути на політичні дебати у США з таких тем, як імміграція, жорстокість поліції чи расові питання. А вже цієї зими Росія допомогла роздмухати кампанію за оприлюднення меморандуму Республіканської партії з приводу тверджень президента Дональда Трампа, що його прослуховувала адміністрація Барака Обами, мовиться у статті.

А в Європі Росія від 2004 року втрутилася у справи майже трьох десятків країн – від кібератак до кампаній дезінформації і навіть спроби державного перевороту в Чорногорії.

Над матеріалом працювали: Сергій Драчук, Mike Eckel