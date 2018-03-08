«Двійка» для президента Чехії Мілоша Земана

(Рубрика «Точка зору»)

8 березня Мілош Земан вдруге складе присягу президента Чеської Республіки, а рівно п’ять років тому, 8 березня 2013 року, Мілош Земан присягав уперше. І хоча друга церемонія складання присяги буде такою самою, хіба що тільки трохи скороченою (через хворобу президентові тяжко ходити), увага чехів до цього історичного дня не спадає.

Саме в цьому, в небайдужості до стану справ в країні, в ні на мить не стихаючій увазі чехів до президента та й в цілому до головних осіб і подій в країні нас переконує одне з останніх опитувань, яке було нещодавно проведене серед читачів щоденника iDNES.cz. Закінчився перший строк президентських повноважень Мілоша Земана, починається другий. Яким був ваш президент, поставте йому оцінку, оцініть, як він виконував дані обіцянки, як відгукувався на ваші проблеми, як вирішував міжнародні виклики, чи справді був позапартійним, як обіцяв, чи достойно представляв Чехію за її кордонами. Ці та інші, всього десять запитань, стояли в запропонованій читачам анкеті. І ще раз про небайдужість чехів до домашніх справ: на анкету відгукнулось 37 тисяч 851 осіб, опитування було представницьким.

В цілому, підсумовуючи відповіді на всі десять запитань в анкеті, Мілошу Земанові співвітчизники поставили «двійку» – за чеською шкалою оцінок – 3,9 (у Чехії найвища оцінка – 1, найнижча – «п’ятірка»). «Задовільно» були оцінені зусилля Мілоша Земана у спілкуванні із земляками. Вони позитивно оцінили факт, що президент часто їздив по країні, зустрічався зі співгромадянами, безпосередньо вислуховував скарги, так би мовити, намагався подивитись на стан справ в країні зі середини. Також «задовільно» чехи оцінили мовні здібності президента, так само, як і дану ним обіцянку надавати милість лише ув’язненим невиліковно хворим. Обіцянку дотримав, точніше – майже дотримав, якби не помилування одному чоловікові, засудженому на довічне ув’язнення за подвійне убивство, за спиною якого вже було 23 роки тюрми.

Ну а далі президент в анкеті вище «трійки» не підіймався, лише падав. Так. за недотриману обіцянку бути президентом усіх, бути, так би мовити, позапартійним президентом, дістав Мілош Земан 4,3 бала – «двійку». Ймовірно чехи взяли до уваги не приховану підтримку Земаном нинішнього прем’єра, голови політичного руху ANO, олігарха-мільярдера Андрея Бабіша.

На думку читачів iDNES.cz , також не заслужив Мілош Земан доброї оцінки за спосіб, яким представляв інтереси Чехії за кордоном. Серед прикладів можна згадати заяву Мілоша Земана під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій він назвав тимчасову анексію Криму «доконаним фактом» і запропонував Україні домовитися з Росією про компенсацію за анексований Крим. Обурилась тоді не тільки Україна, анексією визнало дії Росії щодо Криму чеське МЗС і Сенат – вища палата парламенту Чехії.

Ну і ще одна «двійка», цього разу за ставлення чеського президента до журналістів і журналістики. Своє негативне ставлення до ЗМІ Мілош Земан не приховує. До найяскравіших прикладів належить його виступ у травні минулого року в Китаї, де востаннє зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Під час зустрічі із журналістами чеський президент пожартував, що «журналістів є надто багато і їх було б треба ліквідувати». У відповідь від президента Росії, правда, почув, що «ліквідувати не треба, але обмежити». А під час зустрічі зі співгромадянами Плзенського краю у жовтні минулого року, також жартуючи, Мілош Земан показував їм макет самопалу із написом на ньому «На журналістів» і з пляшкою відомого чеського лікеру Becherovka на місці обойми.

З усього видно, що до особи на найвищій державній посаді чехи ставлять найвищі вимоги і у своїх оцінках принципові, послідовні й безкомпромісні. Як покращити оцінки, що зробити, щоб стати президентом-відмінником? Після перемоги у других президентських виборах Мілош Земан на одній з перших зустрічей зі співгромадянами пообіцяв бути «дещо покірливішим, менш самовпевненим і більше іти назустріч людям з іншими поглядами». «Хотів би бути менш зухвалим» також пообіцяв чеський президент. 8 березня 2018 року починається новий відлік часу, з «двійкою» у щоденнику Мілош Земан матиме багато роботи, та головне – чехи не спускатимуть очей зі свого президента.

Оксана Пеленська – дослідниця, співробітниця Радіо Свобода

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