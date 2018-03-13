Обставини, які змусять Путіна піти з Криму – ранковий ефір Радіо Свобода

Коли російські окупанти підуть з українського Криму?

Україна – аспірант. Коли складе іспит на вступ до НАТО?

Що робить ОБСЄ на Закарпатті?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Дмитро Баркар і гості студії: народний депутат України Сергій Куніцин, постійний представник президента України в АРК Крим Борис Бабін, активіст національного руху кримських татар Сінавер Кадиров; політичний аналітик Олексій Мінаков, голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж; народний депутат України Віктор Балога і президент ГО «Центр стратегічного партнерства» Андрій Крижевський.