Холодна війна вже йде – Тодоров

​Не всі члени НАТО займають узгоджену позицію щодо поведінки Росії, нагадує професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Він зазначає, що не всі виконали декларацію Уельського саміту трирічної давнини, відповідно до якої країни альянсу мали збільшити видатки на оборону. Декан історичного факультету Донецького національного університету Юрій Теміров хоч і погоджується з цією тезою, однак чекає жорсткої реакції на отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля з боку як Великої Британії, так і НАТО загалом.

Декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса, що нині базується у Вінниці, Юрій Теміров очікує достатньо жорсткої реакції на дії Росії з боку, зокрема, НАТО.

Країни НАТО солідарні з позицією Великої Британії

«Вже йдуть заяви про те, що країни НАТО солідарні з позицією Великої Британії. Дуже важливий момент: є документ, що країни НАТО довіряють висновкам Великої Британії щодо високої вірогідності – я хотів би привернути увагу, використовуються такі слова, як висока вірогідність того, що саме Росія несе відповідальність за цю подію», – зазначив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Теміров прогнозує, що санкції з боку Великої Британії стосуватимуться не лише державних службовців.

Перебування російських громадян у Великій Британії дуже ускладнять

«Це можуть бути так звані бізнесмени, олігархи, пов’язані із Кремлем, але знаєте, що в них там вчаться діти, в них там є нерухомість. Я думаю, що цю ситуацію перебування російських громадян щонайменше у Великій Британії дуже серйозно ускладнять», – міркує він і додає, що схоже можуть вчинити і інші західні країни.

Професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров звертає увагу на те, що не всі 29 країн-членів НАТО солідарні у ставленні до Росії.

у більшості адекватних політиків Заходу є впевненість, що діалог неможливий

«Генеральний секретар (Єнс Столтенберґ – ред.), до речі, вимушений робити такі заяви, які, так би мовити, залишають відкритими двері для контактів, для діалогу з Росією. Хоча я думаю, що в більшості адекватних політиків Заходу є впевненість, що, на жаль, такий діалог неможливий за визначенням, бо йдеться про різні виміри світосприйняття», – вважає він.

При цьому миротворчу риторику Тодоров оцінює як невиправдану.

Холодна війна в деяких моментах більш жорстка, ніж попередня

«Холодна війна вже є. І в деяких моментах значно більш жорстка, ніж попередня. І, до того ж, оці розмови щодо того, щоб почути Росію, мають бути впорядковані таким чином, щоб все ж таки була консолідована позиція Заходу», – переконаний освітянин.

Росія дійсно є загрозою для НАТО сьогодні, вважає директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко.

Росія буде далі спекулювати, що НАТО – це загроза російській безпеці

«Росія поводить себе непередбачувано, ризиковано, ілюзіоністськи, і тому є загрозою. Справа перейде з боку НАТО до поступового стримування Росії, вони збільшуватимуть надійність самого альянсу для тих членів, які почувають себе в небезпеці, вони збільшуватимуть видатки на оборону і вони з більшою підозрою будуть ставитися до будь-яких кроків Росії. А Росія буде далі спекулювати – в принципі мало що зміниться – на тому, що НАТО – це загроза російській безпеці», – прогнозує він.

Час цінностей, а не інтересів

Ігор Тодоров нагадує про декларацію Уельського саміту 2014 року, яка передбачала збільшення країнами НАТО частки видатків на оборону. За словами професора, не всі члени альянсу виконали цю умову.

Існує в певних країнах НАТО бачення, що, може, якось минеться

«На жаль, існує в певних країнах НАТО, зокрема, бачення, що, може, воно якось минеться, будемо жити за старими правилами, зекономимо, нехай за нас несуть відповідальність інші країни, а ми будемо так собі виживати», – каже він.

Юрій Теміров вказує на те, що після згортання практичної співпраці з Росією 2014 року НАТО все ж зберегло канали політичних контактів. Крім того, він не бачить підстав для зайвого оптимізму.

Давайте не забувати про зростання впливу популістів

«Давайте не забувати про цю дуже небезпечну тенденцію зростання впливу популістів, правопопулістських, лівопопулістських сил насамперед в Європі. Давайте не забувати, що більшість цих сил тим чи іншим чином пов’язані з Росією, іноді просто фінансуються, як «Національний фронт» у Франції Росією, і вони мають зовсім іншу позицію», – каже декан ДонНУ.

Теміров робить висновок, що тенденція усвідомлення Заходом наслідків поведінки Росії ще не є достатньо переконливою.

Додаткові складнощі, за його словами, створює фінансовий чинник, адже Велика Британія зараз у процесі виходу зі складу ЄС.

«Хоча прибічники «Брекзиту» переконані, що надалі Британія отримає певний зиск – економічний, фінансовий – від цієї більшої самостійності, на першому такому етапі розлучення Британія понесе дуже серйозні фінансові втрати. І на фоні цих фінансових втрат буде не так просто наважитись британцям ще й на дуже жорсткі фінансові санкції проти російської сторони. Ми повинні це розуміти. Але я дуже сподіваюсь, що Захід повинен розуміти, що зараз прийшов час цінностей, а не інтересів», – підсумовує він.

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