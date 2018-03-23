Список Собчак і кримські активісти

Колишній кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак передала президенту цієї країни Володимиру Путіну список із 16 прізвищ тих, кого вона вважає політичними в'язнями. У цьому списку є прізвища українських громадян Олега Сенцова та Олександра Кольченка, але немає жодної згадки про кримськотатарських активістів, які стали після окупації півострова головною мішенню репресій агресора. І це багато про що говорить.

Такі списки, як список Собчак, – з огляду на близькість колишнього кандидата до оточення Володимира Путіна й самого президента ‒ ретельно, швидше за все, узгоджуються, щоб дати можливість авторитарному правителю пограти в «доброго царя» перед черговою інавгурацією. І те, що в списку немає кримськотатарських прізвищ, можна розцінити як свідчення колективного небажання російської еліти та суспільства помічати суть колоніальної політики в Криму. Політики, в якій, на мою думку, Володимир Путін є гідним продовжувачем Катерини ІІ.

Друга, за влучним визначенням Тараса Шевченка, «доконала вдову-сиротину». Але не тільки Україну. Імператриця знищила й цивілізацію кримськотатарського народу, почавши варварську колонізацію півострова. Результати цієї політики добре відомі. Як і небажання Російської держави та суспільства ці результати визнавати. Як і готовність влади Російської імперії діяти в інтересах колоністів, а Російської Федерації ‒ в інтересах колабораціоністів. Чи змінилося щось у «російському світі» від Катерини до Володимира ‒ риторичне питання.

І те, що в Росії навколо кримськотатарських активістів ‒ справжнісінька змова мовчання, і те, що в питання звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова мав втручатися турецький президент Реджеп Ердоган ‒ а Собчак у своєму списку мовчить про їхніх товаришів, і те, що переважна більшість росіян ніяк не може зрозуміти, що Крим, які б постанови про його долю хто б не ухвалював, ‒ не територія Росії, а її нещасна колонія, говорить про стан умів у Росії навіть більше, ніж сама анексія Криму, війна на Донбасі та інші протиправні дії Кремля.

Коли Собчак «забуває» про кримських татар чи погоджується про них забути на вимогу доброзичливців з президентської адміністрації, то мимоволі видає своє власне уявлення про статус півострова. І це уявлення мало чим відрізняється від поглядів Путіна, Навального та інших російських політиків.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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