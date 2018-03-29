Радіо Свобода Daily: чи тиснуть на прокурорів у «Справі Мартиненка»?

«Козирний валет» Миколи Мартиненка

Сьогодні, 29 березня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалюватиме рішення щодо дисциплінарного проступку прокурора у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Журналісти виявили, що доля прокурора наразі в руках одного з керівників цієї кваліфкомісії Віктора Шемчука, що може і сам бути потенційно зацікавленим посприяти Мартиненку. Він одночасно є і доповідачем щодо проступку прокурора, і свідком у справі щодо розкрадання коштів «Енергоатому». Шемчук, як стало відомо «Схемам», причетний до фінансової операції на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку. А його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіла ця чверть мільйона євро. Про свідків, грошові операції та ймовірний тиск на прокурорів у так званій справі Мартиненка – у матеріалі програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Прощавай Корчак, вітайте Мангула

Наталія Корчак склала повноваження керівника Національного антикорупційного бюро України (НАЗК) – закінчився передбачений законом дворічний термін її керівництва. Ще два роки вона на рівні з іншими працюватиме членом відомства. Нового очільника обрали відразу, і вибір не став сюрпризом. Тривалий час фаворитом називали Олександра Мангула – людину, яка прийшла працювати до НАЗК лише в лютому 2018 року, та яку пов’язують із Адміністрацією президента України. Чи вдасться Мангулу працювати, не озираючись на Банкову, та залатати пробіли в роботі відомства?

Савченко як «політичний фенікс»

З-під арешту – в президенти: підозрювана в підготовці теракту у Верховній Раді депутат Надія Савченко заявила про намір брати участь у виборах глави держави. На офіційній сторінці політика у Facebook розмістили відеоролик, де вона перевдягає вишиванку на тільник, пропонує зміну політичної системи і хоче від глядачів «рішення вже сьогодні». На думку політологів, у подальшому можуть з’являтись нові відео, покликані зберігати на Савченко фокус суспільної уваги і відродити «з попелу» її «політичний капітал».

Урок Кемерова

У російському Кемерові пройшли перші поховання жертв пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня», де 25 березня загинули, за офіційними даними, 64 людини (41 з них – діти).

В Україні ж тим часом уряд доручив перевірити безпеку ТРЦ, кінотеатрів, шкіл, дитсадків. Та користувачі соцмереж вже почали самостійно перевіряти торгово-розважальні центри на відповідність нормам пожежної безпеки. Більшість із них нарікають на зачинені або навіть забарикадовані пожежні виходи. І якщо деякі власники торгових центрів мовчать, то дехто вступає у жваву дискусію з «народними ревізорами».

Кіборги на гривнях

Далі про гроші. Нову монету, присвячену «кіборгам ДАПу», суспільство зустріло з ентузіазмом. У березні Нацбанк випустив також «День українського добровольця», а у квітні матимемо «100-річчя створення Українського військово-морського флоту». Номінали усіх – 10 гривень, тиражі – 1 мільйон штук.

Та зараз Україна на порозі заміни дрібних банкнот монетами, і держава має скористатися цією нагодою для донесення важливих ідеологічних установок до кожного, пише у своїй статті Олександр Бєлокобильський. Чи стануть гроші України більш патріотичними? Про це читайте за лінком.

«Майстерня чарівних паличок» для швидких реформ

І про подію, що має викликати у Вас бодай маленьку посмішку. У Києві, в книгарні Старого Лева, відкрилася «Майстерня чарівних паличок». Їх створили учні Української академії лідерства. Кожна з них, кажуть вони, має здатність змінити світ на краще: наприклад, є палички для перемог у спорті, для наукових винаходів, створення стартапів, відкриттів у медицині чи досягнень у міжнародних відносинах. Магія діє лише тоді, коли паличками користуються люди, які працюють над змінами в країні – самі по собі вони не працюють, переконують ініціатори. Активісти мають намір передати «чарівні палички» політикам, громадським діячам, лідерам думок та президенту Петру Порошенку, аби нагадати, що зміни також і у їхніх руках.

Ми ж впевнені: вам усе під силу без жодних паличок!

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