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06 Квітень 2018, Київ 08:16
Політика

Радіо Свобода Daily: навіщо бізнесмену Кропачову алюмінієвий комбінат у Запоріжжі?

Віталій Кропачов, підприємець

Вже інша підозра для Бубенчика

Генеральна прокуратура України вручила активісту Майдану Івану Бубенчику іншу підозру. Тепер його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. 5 квітня заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що аргументи в попередній підозрі були не переконливі. У новій підозрі відсутнє обвинувачення у скоєні навмисного вбивства та вбивства за попередньою змовою групою осіб. Таким чином, оскільки стаття 348 підпадає під «Закон про амністію», який забороняє будь-які процесуальні дії проти учасників Революції гідності, Бубенчика звинувачують лише у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Поки що прокуратура не подала жодного клопотання про обрання запобіжного заходу для Івана Бубенчика, тому він вільний.

Генпрокуратура більше не підозрює Івана Бубенчика в умисному вбивстві правоохоронців (відео)
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Генпрокуратура більше не підозрює Івана Бубенчика в умисному вбивстві правоохоронців (відео)

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Ослаблений Балух

Натомість підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха на більш м’який. Сам активіст у дебатах в суді виступати відмовився через погане самопочуття, оскільки з 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ. Зараз він п’є лише воду і чай і перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням – такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Уляна Супрун про кампанію «Обери свого лікаря» та зарплати лікарів

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення з посади виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Тим часом в рамках медичної реформи в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Про те, як підписати угоду з лікарем, та чи допомагає приставка «в. о.» у реформі та чому вона приходила на судові засідання у справі майданівця Івана Бубенчика, Уляна Супрун розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Маю повний авторитет, щоб робити потрібні реформи» – Супрун
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«Маю повний авторитет, щоб робити потрібні реформи» – Супрун

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Віталій Кропачов. Мисливець за комбінатом

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат – колись стратегічне для України підприємство. Контрольний пакет акцій комбінату на початку 2000-х купили росіяни, але не дотримались інвестиційних зобов’язань, і підприємство повернули державі. «Схеми» виявили: хоча формально контроль над комбінатом у Фонду державного майна, на його роботу впливають й інші люди, чиї інтереси можуть не збігатись із державними. А причетний до цього Віталій Кропачов, вхожий у високі владні кабінети бізнесмен, який після Революції гідності широко розправив крила на енергетичному ринку.

Далі три важливі заяви:

Українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни», заявив президент України Петро Порошенко.

НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі «рюкзаків Авакова».

А представники СБУ і прокуратури відзвітували, що теракт та замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука координував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Вільна людина в невільній Росії

Не можемо оминути й непересічної події для Росії, де Петрозаводський міський суд у Карелії в Росії виправдав Юрія Дмитрієва – людину, яка знайшла і відкрила для світу урочище Сандармох. Але Дмитрієву призначили 2 з половиною роки обмеження волі за іншим звинуваченням – у зберіганні зброї. Фактично обмеження свободи на 2,5 роки означає, що Дмитрієв виправданий, вважає журналіст і правозахисниця Зоя Свєтова: «Він знаходив могили, поховання жертв сталінських репресій, і просто його діяльність настільки велика і приголомшлива, що за нього заступилися люди абсолютно різні. Це були люди відомі, це були люди прості. І влада відступила».

Безпілотні автобуси

І про майбутнє, яке настало. Із кінця січня вулицями Стокгольма курсує перший у Скандинавії безпілотний автобус. Керує ним штучний інтелект, а оператор у кабіні потрібен лише для того, щоб стежити за безпекою. Поки що у маршруті автобуса лише три зупинки, втім, до кінця року його рейси планують подовжити. Наші журналісти проїхались у диво-автобусі, а враженнями поділились у сюжеті.

Майбутнє настало. Стокгольм тестує безпілотні автобуси (відео)
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Майбутнє настало. Стокгольм тестує безпілотні автобуси (відео)

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