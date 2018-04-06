Радіо Свобода Daily: навіщо бізнесмену Кропачову алюмінієвий комбінат у Запоріжжі?

Вже інша підозра для Бубенчика

Генеральна прокуратура України вручила активісту Майдану Івану Бубенчику іншу підозру. Тепер його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу. 5 квітня заступник Генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що аргументи в попередній підозрі були не переконливі. У новій підозрі відсутнє обвинувачення у скоєні навмисного вбивства та вбивства за попередньою змовою групою осіб. Таким чином, оскільки стаття 348 підпадає під «Закон про амністію», який забороняє будь-які процесуальні дії проти учасників Революції гідності, Бубенчика звинувачують лише у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Поки що прокуратура не подала жодного клопотання про обрання запобіжного заходу для Івана Бубенчика, тому він вільний.

Ослаблений Балух

Натомість підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму відмовив захисту у зміні запобіжного заходу для українського активіста Володимира Балуха на більш м’який. Сам активіст у дебатах в суді виступати відмовився через погане самопочуття, оскільки з 19 березня голодує на знак протесту проти вироку в одній із порушених проти нього справ. Зараз він п’є лише воду і чай і перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням – такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Уляна Супрун про кампанію «Обери свого лікаря» та зарплати лікарів

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення з посади виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Тим часом в рамках медичної реформи в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Про те, як підписати угоду з лікарем, та чи допомагає приставка «в. о.» у реформі та чому вона приходила на судові засідання у справі майданівця Івана Бубенчика, Уляна Супрун розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

Віталій Кропачов. Мисливець за комбінатом

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат – колись стратегічне для України підприємство. Контрольний пакет акцій комбінату на початку 2000-х купили росіяни, але не дотримались інвестиційних зобов’язань, і підприємство повернули державі. «Схеми» виявили: хоча формально контроль над комбінатом у Фонду державного майна, на його роботу впливають й інші люди, чиї інтереси можуть не збігатись із державними. А причетний до цього Віталій Кропачов, вхожий у високі владні кабінети бізнесмен, який після Революції гідності широко розправив крила на енергетичному ринку.

Далі три важливі заяви:

Українська антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні, після цього буде запроваджений новий «формат оборони країни», заявив президент України Петро Порошенко.

НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі «рюкзаків Авакова».

А представники СБУ і прокуратури відзвітували, що теракт та замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука координував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Вільна людина в невільній Росії

Не можемо оминути й непересічної події для Росії, де Петрозаводський міський суд у Карелії в Росії виправдав Юрія Дмитрієва – людину, яка знайшла і відкрила для світу урочище Сандармох. Але Дмитрієву призначили 2 з половиною роки обмеження волі за іншим звинуваченням – у зберіганні зброї. Фактично обмеження свободи на 2,5 роки означає, що Дмитрієв виправданий, вважає журналіст і правозахисниця Зоя Свєтова: «Він знаходив могили, поховання жертв сталінських репресій, і просто його діяльність настільки велика і приголомшлива, що за нього заступилися люди абсолютно різні. Це були люди відомі, це були люди прості. І влада відступила».

Безпілотні автобуси

І про майбутнє, яке настало. Із кінця січня вулицями Стокгольма курсує перший у Скандинавії безпілотний автобус. Керує ним штучний інтелект, а оператор у кабіні потрібен лише для того, щоб стежити за безпекою. Поки що у маршруті автобуса лише три зупинки, втім, до кінця року його рейси планують подовжити. Наші журналісти проїхались у диво-автобусі, а враженнями поділились у сюжеті.

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